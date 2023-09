Apple's Wonderlust Event: Wat ze erwaarden am 2023 Apple Event

By

Apple preparéiert sech fir säin héich erwaarten alljährlechen Event, deen am renomméierten Steve Jobs Theater a Kalifornien stattfënnt. Wärend spezifesch Detailer bleiwen a Geheimnis verschleeft, waarden Tech Enthusiaster gespaant op d'Enthüllung vun der iPhone 15 Opstellung, déi lescht Apple Watch, a potenziell iOS Softwareupdates.

"Wonderlust" genannt, ass d'Evenement geplangt fir den 12. September 2023 unzefänken, um 10:30 PM Indian Standard Time an 10 AM Pacific Time. D'Evenement dauert ongeféier 90 Minutten, wäert eng viropgeholl Ried vum Apple CEO, Tim Cook.

Fir déi, déi gären dëse Spektakel ze gesinn, bitt Apple verschidde Méiglechkeeten fir ofzestëmmen. Apple TV Abonnente kënnen d'Evenement bequem live op hiren Apparater kucken. Zousätzlech wäert Apple d'Evenement op senger offizieller YouTube Säit streamen, fir Zougänglechkeet fir Zuschauer ouni Apple TV ze garantéieren. Webbrowser Benotzer kënnen d'Evenement och kucken andeems Dir d'Apple Websäit besicht.

Rumeuren si vill wéi d'Evenement méi no kënnt, an hinzeweisen op déi potenziell Iwwerraschungen déi Apple am Geschäft huet. Eng bemierkenswäert Rumeur seet datt den iPhone 15 Pro méi hell ka sinn andeems Dir Grad 5 Titanium fir de Mëttelframe benotzt anstatt Stol. Eng aner interessant Méiglechkeet dréint sech ëm den Iwwergank vun Apple vum Lightning Ladekabel op de méi verbreeten USB-C Hafen, méiglecherweis motivéiert vun enger Europäescher Unioun Regulatioun déi standardiséierter Ladekabel fuerdert.

Nieft neie Gadgeten virauszesoen Experten d'Entdeckung vun der Apple Watch Ultra 2 an engem USB-C-kompatibel Fall fir AirPods Pro. Ausserdeem gëtt et Erwaardung ronderëm potenziell Updates am kommenden iOS 17.

D'Apple Event ass ëmmer e Meilesteen Moment fir Apple Enthusiaster, déi eng Geleeënheet presentéiere fir de Kulminatioun vun Apple's innovative Bestriewungen ze gesinn.

Definitiounen:

- iPhone 15 Opstellung: Déi nei Serie vun iPhones verëffentlecht vun Apple am Joer 2023.

- Apple Watch Ultra 2: De rumoréierten Nofolger vun der aktueller Opstellung vu Smartwatches vun Apple.

- iOS 17: Déi erwaart nei Versioun vum Apple sengem mobilen Betribssystem.

Quellen:

1. (Source Artikel) [Keng URL uginn]

2. Apple Websäit (https://www.apple.com)