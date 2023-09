Apple Event 2023: Alles wat Dir Wësse musst

Den héich erwaarten Apple Event 2023, mam Titel "Wanderlust", soll den 12. September 2023 um 10:00 AM PT stattfannen. Dëst Evenement wäert eng Rei vun neie Produkter weisen, dorënner den iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, a méi. Vill Leit waarden gespaant op d'Verëffentlechung vun dësen neien Apparater, besonnesch den iPhone 15 Ultra, dee geruff gëtt en Erscheinungsbild ze maachen.

Den Apple Event 2023 wäert verfügbar sinn fir Live Streaming op Apple TV an Apple.com, wat d'Zuschauer erlaabt iwwer déi lescht Produkt Ukënnegung aktualiséiert ze bleiwen. Timings fir d'Evenement variéieren jee no Land. Wann d'Produkter lancéiert sinn, wäerte Virbuchunge verfügbar sinn, an d'Liwwerung kann bannent e puer Deeg erwaart ginn.

D'Produktopstellung fir den Apple Event 2023 enthält den iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra oder Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, a méi. Dës Apparater bidden eng Vielfalt vu Funktiounen a Verbesserungen, déi sécher Tech-Enthusiaster begeeschteren.

D'Land-schlau Timings fir den Apple Event 2023 sinn wéi follegt: USA (10:00 AM PT), Europa (10:00 AM PT), Indien (10:30 PM IST), Australien (10:00 AM PT), Kanada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russland (10:00 AM PT), a China (10:00 AM PT).

Den iPhone 15 Start um Apple Event 2023 gëtt erwaart en Highlight ze sinn. Den iPhone 15 wäert a verschiddene Varianten kommen, sou wéi den iPhone 15 Pro a Pro Max, fir verschidde Benotzervirléiften ze këmmeren. De Startpräis fir den iPhone 15 gëtt rumoréiert ongeféier Rs 80,000 ze sinn, wat et zu engem High-End Apparat mécht.

Zousätzlech wäert d'Apple Event d'Apple Watch Series 9 virstellen, mat engem aktualiséierten Betriebssystem genannt WatchOS 10. D'Benotzer kënnen eng Rei vun neie Fonctiounen a Verbesserungen an dëser leschter Iteratioun vun der Apple Watch erwaarden.

Fir den Apple Event 2023 live ze kucken, kënnen d'Zuschauer apple.com besichen oder d'Evenement iwwer d'Apple TV oder YouTube App zougräifen. Dës Plattforme bidden eng Chance fir d'Evenement ze gesinn wéi et sech entfalt, bitt en éischte Bléck op déi lescht Produkter an Ukënnegung.

Als Conclusioun ass den Apple Event 2023 héich erwaart, versprécht spannend nei Apparater a Funktiounen. Tech Enthusiaster weltwäit waarden op d'Evenement, sou datt et e Must-Watch fir Apple Fans a Konsumenten mécht.

Quellen:

-Apple.com