Apple Aktien erofgaang wéi China de Verbuet op iPhones op staatleche Firmen erweidert

D'Aktie vun Apple huet e Réckgang vun 3.6% gesinn no Berichter vum Wall Street Journal datt China säi Verbuet op iPhones ausbaut fir staatlech Firmen a Regierungsagenturen ze enthalen. Dës Nouvelle huet e weidere Réckgang an der Aktie vun der Firma verursaacht, déi en Donneschdeg en zousätzleche 2.7% am Premarkethandel erof geet.

D'chinesesch Regierung huet Beamten bei Zentralregierungsagenturen bestallt fir iPhones an aner auslännesch Markengeräter fir d'Aarbecht ze benotzen, wéi och ze verbidden esou Apparater an de Büro ze bréngen. Berichter suggeréieren datt dës Instruktiounen un d'Personal iwwer Aarbechtsplaz Chatgruppen a Reuniounen kommunizéiert goufen.

Wann d'iPhone Verbuet a China erweidert gëtt, kann et bedeitend Implikatioune fir auslännesch Marken hunn, déi am Land operéieren, mat Apple ass ee vun de meescht betraff. China ass en entscheedende Maart fir Apple, stellt ongeféier 19% vu senge Gesamtakommes aus.

Analysten vun der Bank of America schätzen datt e potenzielle Verbuet zu engem Kappwind vu 5 bis 10 Milliounen iPhone-Eenheete fir Apple resultéiere kann. Ausserdeem, wann iPhones vun offiziellen Aarbechtsplaze verbannt sinn, kann den Impakt nach méi grouss sinn, well déi héich Zuel vu chinesesche Konsumenten déi verschidde Telefone besëtzen an droen.

Zousätzlech zum Regierungsverbuet, huet Apple Konkurrenz vu sengem China Konkurrent Huawei, deen viru kuerzem en neie Smartphone agefouert huet, dee fäeg ass ultraschnell Datekonnektivitéit ze maachen. Analysten gleewen datt d'Kombinatioun vum Regierungsverbuet an dem Huawei säin neien Telefon méi Android Benotzer fuere kéint op Huawei oder iPhone Benotzer ze wiesselen fir op Huawei zréckzekommen, wat potenziell zu engem Verloscht vun 10 Milliounen iPhone Sendunge fir Apple am Joer 2024 resultéiert.

Den Timing vum potenzielle Verbuet ass bemierkenswäert well et gläichzäiteg mam Start vum Huawei sengem neien High-End Smartphone, dem Mate 60 Pro. BofA Analysten fannen dësen Timing "interessant" a spekuléiere datt et en Impakt op den Apple iPhone Verkaf a China kann hunn.

