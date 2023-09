Apple plangt de Lightning Charger duerch USB-C fir iPhone 15 ze ersetzen

Apple gëtt erwaart den iPhone 15 an e puer Deeg matzedeelen, an eng vun de bedeitende Ännerunge virausgesot ass den Ersatz vum propriétaire Lightning Ladegeräter mat USB-C Laden. Dës Verréckelung entsprécht rezent Gesetzgebung, déi vun der Europäescher Unioun guttgeheescht gouf, a verlaangt datt Apparater wéi Smartphones a Pëllen USB-C Laden bis 2024 ënnerstëtzen.

De Beweegung op USB-C Laden zielt fir de Ladeprozess iwwer verschidden Apparater a Marken ze streamlinéieren, wat d'Benotzer erlaabt Apparater a Ladegeräter vu verschiddene Hiersteller ze vermëschen an ze passen. Och wann dës Ännerung als Meilesteen fir Apple ugesi gëtt, ass et net ganz onerwaart well d'Firma scho USB-C Laden fir seng iPads a MacBooks ugeholl huet.

Apple Senior Vice President vum weltwäite Marketing, Greg Joswiak, huet virdru d'Resistenz vun der Firma géint d'Verännerung ausgedréckt, andeems hien de Wäert an d'Ubiquity vum Lightning Chargeur zitéiert. D'Erhale vum EU-Mandat gouf awer noutwenneg, och wann Apple gegleeft huet, datt et ëmweltfrëndlech besser wier.

De Wiessel op USB-C stellt finanziell Erausfuerderunge fir Apple wéi d'Firma kapitaliséiert huet fir Lightning Kabelen a verbonne Accessoiren ze verkafen. D'Beweegung op USB-C géif Apple vu sengem zouenen Ökosystem ewech verschwannen, well USB-C e méi oppene Standard ass. Apple kéint dëst entgéintwierken andeems en eegene Marken USB-C Kabel erstellt deen besser Kompatibilitéit a méi séier Opluedleistung spezifesch fir iPhones bitt.

Och wann et onsécher bleift ob all iPhone 15 Modeller USB-C hunn oder ob et exklusiv fir Pro Geräter wäert sinn, sollt d'Disponibilitéit vun USB-C Ladekabel kee Problem fir d'Benotzer sinn. Vill mobilen Apparater, dorënner Apple seng eege iPads a MacBooks, benotzen schonn USB-C Kabelen. Op laang Siicht gëtt erwaart datt den universelle Ladesystem de Benotzer profitéiert, de Ladeprozess vereinfacht an d'Zuel vun de Kabelen erfuerderlech reduzéiert.

Apple kann och drahtlos Laden berücksichtegen, awer de Moment ass d'Technologie méi lues wéi kabelt Laden. Egal, den Iwwergank op USB-C fir den iPhone 15 gëtt als e wesentleche Schrëtt a Richtung eng méi standardiséiert a praktesch Ladeerfahrung fir d'Benotzer gesinn.

Quellen: CNN

Definitiounen:

Lightning Charger: Apple's propriétaire Chargeur, deen am Joer 2012 mam iPhone 5 agefouert gouf, erlaabt méi séier ze laden an huet e reversibelen Design.

USB-C Laden: En universellen Ladestandard deen d'Energieversuergung an d'Datentransfer mat engem eenzege Kabel erlaabt, méi Kompatibilitéit iwwer verschidden Apparater a Marken ubitt.