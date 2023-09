Apple Arcade: E komplette Guide fir verfügbar Spiller a lescht Verëffentlechungen

Apple Arcade, den Abonnement-baséiert Spillerinne Service vun Apple, huet séier seng Bibliothéik vu Spiller zënter hirem Start gewuess. Mat no bei 100 Titelen ufanks an elo iwwer 200 Spiller verfügbar, bitt Apple Arcade eng divers Auswiel u Spiller fir iPhone, iPad, iPod touch, Mac, an Apple TV.

Fir déi lescht Spiller z'entdecken an erofzelueden, kënnen d'Benotzer op d'Arcade Tab am App Store goen, bis ënnen scrollen a wielt "All Spiller gesinn." Déi neist Verëffentlechunge ginn normalerweis uewen op der Säit opgelëscht.

Déi lescht Verëffentlechung op Apple Arcade ass My Talking Angela 2+, e populär virtuellt Hausdéierspill vun den Creatoren vun der My Talking Tom Franchise. An dësem Spill hëllefen d'Spiller d'Angela, eng fashionable Kaz, beschäftegt ze bleiwen an hirem grousst Stadhaus mat Aktivitéite wéi Danzen, Baken a Kampfsport.

Eng aner rezent Ergänzung ass Samba de Amigo: Party-To-Go, e Rhythmusspill dat ursprénglech an den Arkaden lancéiert gouf am Joer 1999. D'Spiller kënnen et mat hire Maracas a Groove bis zu 40 Hitsidder aus verschiddene Genren rëselen, dorënner Tracks vu Kënschtler wéi Lady Gaga an PSY.

Finitéit. ass en handgemaachte passende Spill mat limitéierten Beweegungen, déi Spiller erausfuerderen strategesch ze denken a clever Matcher ze maachen. Klammt op d'Leaderboards, spär speziell Fliesen a Power-ups op, an entdeckt verschidden Themen am Classic Mode oder verléiert Iech an der Musek mam Tempo Mode.

Kingdoms: Merge & Build bitt eng eenzegaarteg Mëschung vu Merge-2 Gameplay a Kinnekräichsbaumechanik. D'Spiller mussen de Prënz Edward a seng Frënn hëllefen e Räich ze restauréieren dat vun enger mysteriéiser magescher Kraaft zerstéiert gouf. Gitt op eng magesch Aventure gefëllt mat Quests an entdeckt d'Geheimnis hannert dem Ënnergang vum Räich.

Dëst sinn nëmmen e puer Beispiller vun de Spiller verfügbar op Apple Arcade. Aner Titelen enthalen Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, a Bold Moves+.

Et ass derwäert ze notéieren datt Apple Arcade kompatibel ass mat PS5 an Xbox Wireless Controller, wat Spiller erlaabt dës Spiller mat hirem bevorzugten Controller ze genéissen.

Apple Arcade setzt weider regelméisseg nei Spiller derbäi, mat Updates a Verëffentlechunge geplangt fir déi nächst Méint. September alleng gëtt erwaart 40+ Spillupdates an dräi nei Verëffentlechungen ze gesinn.

Genéisst déi divers Gamme vu Spiller, déi op Apple Arcade verfügbar sinn, an daucht an déi spannend Welt vum Spill op Apple Apparater.

Quellen:

- Apple Arcade Spiller: Apple App Store