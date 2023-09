Aféierung vum iPhone 15 an iPhone 15 Plus: Nei Features a Verbesserungen

Apple huet seng lescht Smartphones enthüllt, den iPhone 15 an iPhone 15 Plus, bitt verbessert Leeschtung, nei Faarfoptiounen an en USB-C Hafen. D'Apparater behalen dee selwechte Startpräis wéi d'lescht Joer Modeller, Präis bei $ 799.

Souwuel den iPhone 15 an iPhone 15 Plus kommen mat 6.1 Zoll an 6.7 Zoll Displays, respektiv. Apple huet ugekënnegt datt d'maximal Hellegkeet vun dësen Affichage op 2000 nits erhéicht gouf, wat eng méi lieweg Gesiichtserfarung ubitt. Virbestellunge fir den iPhone 15 fänken dëse Freideg un, mam offiziellen Start geplangt fir den 22. September.

Eng Standout Feature vun den neien iPhones ass hir stilvoll Faarffinishen. Apple huet d'Faarwen nahtlos duerch d'Glasexterieur agebonnen, wat zu beandrockende an opfälleg Finishen resultéiert. Den iPhone 15 ass verfügbar a rosa, giel gréng, blo a schwaarz, bitt de Benotzer eng breet Palette vun Optiounen fir hire perséinleche Stil ze passen.

De Kamerasystem vun der iPhone 15 Serie huet och bedeitend Upgrades kritt. De Basismodell huet elo e 48-Megapixel Haaptsensor, dee mat de Fäegkeeten vun der leschter iPhone 14 Pro Serie passt. Dëse Sensor erméiglecht 1x an 2x opteschen Zoom Modi, zesumme mat der üblecher 0.5x ultra-breet Lens. Portrait Modus gouf och verbessert fir eng besser Low-Light Performance ze liwweren, mam zousätzleche Bonus fir automatesch aktivéiert wann Dir mat der Haaptkamera schéisst. Zousätzlech kënnen d'Benotzer de Fokus ajustéieren nodeems se eng Foto gemaach hunn dank der Tiefkaartkonservatiounsfunktioun.

Den iPhone 15 an iPhone 15 Plus gi vum A16 Bionic Chip ugedriwwen, mat enger sechs-Kär CPU a 5-Kär GPU. Dësen Chip ass d'selwecht wéi deen an den iPhone 14 Pro Modeller fonnt gëtt, a garantéiert aussergewéinlech Leeschtung an Effizienz. D'Batteriedauer vum iPhone 15 bleift d'selwecht wéi säi Virgänger, während den iPhone 15 Plus nach méi laang Notzungszäit ubitt wéinst enger méi grousser interner Batterie. Laden kann elo duerch den neien USB-C Hafen gemaach ginn.

Eng aner bemierkenswäert Ergänzung zu der iPhone 15 Serie ass den Ultra-Wideband-Chip vun der zweeter Generatioun, deen d'Gamme an d'Genauegkeet wesentlech verbessert wann Dir Objekter lokaliséiert. Precision Finding kann elo Benotzer direkt op eng Persoun navigéieren, zousätzlech fir Elementer mat AirTags verbonnen ze lokaliséieren.

Wat d'Sécherheetsfeatures ugeet, huet Apple seng Emergency SOS via Satellite Feature verlängert fir Stroosshëllefssituatiounen ze decken. An den USA kënnen AAA Membere vun dësem Service profitéieren. D'Emergency SOS Feature gëtt gratis zur Verfügung gestallt fir déi éischt zwee Joer nom Kaf vun engem iPhone 15; awer, Präisser doriwwer eraus dëser Period huet net bekannt ginn.

Den iPhone 15 an iPhone 15 Plus wäerten den 22. September verfügbar sinn, mam iPhone 15 ab $ 799 an den iPhone 15 Plus ab $ 899.

