Apple erneiert Partnerschaft mat Qualcomm fir 5G Modems

Apple huet seng Partnerschaft mat Qualcomm erneiert, fir sécherzestellen datt de Konsumentelektronik Riese weider Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systemer an hire Smartphones benotze wäert bis 2026. Dës Ukënnegung kënnt trotz Apple seng fréier Efforte fir seng eegen Modem z'entwéckelen an hir Ofhängegkeet vu Qualcomm ze reduzéieren.

Och wann Apple dem Intel säi schwéiere Modemgeschäft am Joer 2019 kaaft huet, d'Firma déi néideg Ressourcen ubitt fir seng eege Modem ze kreéieren, schéngt et datt Apple seng onofhängeg Modem Entwécklung nach net erreecht huet. Den Accord mat Qualcomm weist datt Apple nach ëmmer op externe Liwweranten vertraut fir seng Modembedürfnisser z'erreechen.

D'Entwécklung vun hiren eegene Modems hätt et erlaabt Apple d'Käschten an d'Royalitéiten ze ëmgoen, déi mat Qualcomm Komponenten verbonne sinn, potenziell d'Rentabilitéit vun der Firma erhéijen. Wéi och ëmmer, andeems hien seng Partnerschaft mat Qualcomm erneiert, suergt Apple datt et e Backupplang huet am Fall wou seng onofhängeg Modem Entwécklung net esou séier viru geet wéi erwaart.

Wärend den neien Accord net exklusiv ass, dat heescht datt Apple nach ëmmer seng eege Modem oder déi vun anere Fournisseuren benotze kann, ënnersträicht d'Firma déi weider Ofhängegkeet vu Qualcomm fir seng Modemtechnologie. Apple ass e bedeitende Client fir Qualcomm, mat souwuel Apple wéi och Samsung fir 10% oder méi vun de konsolidéierte Recetten vun Qualcomm am Fiskal 2022.

Den Timing vun der Ukënnegung ass bemierkenswäert, well et just virum Apple säin alljährlechen iPhone Event kënnt, wou d'Firma erwaart gëtt hiren neien iPhone 15 z'entdecken. Et gëtt erwaart datt se dem Qualcomm säin 5G Modem an RF Frontend benotzen.

Quellen: Qualcomm

Definitiounen:

- Snapdragon 5G Modem-RF Systemer: Qualcomm's Gamme vu 5G Modem a Radiofrequenzsystemer benotzt a Smartphones an aner Elektronik.

- Modem: En Apparat deen et erlaabt Apparater mam Internet oder aner Netzwierker ze verbannen andeems se Daten iwwerdroen an kréien.

- RF Front End: De Circuit an engem Apparat deen d'Iwwerdroung an Empfang vu Radiofrequenzsignaler handhabt.

- Royalties: Fraisen, déi vun enger Firma bezuelt ginn fir d'intellektuell Eegentum oder Technologien vun enger anerer Firma ze benotzen.