AOC CQ32G2S: En 32-Zoll Curved Gaming Monitor fir manner wéi $ 300

Den AOC CQ32G2S ass en 32-Zoll QHD gebogen Gaming Monitor deen exzellente Wäert fir säi Präis bitt. Präis op manner wéi $ 300, huet dëse Monitor eng 1500R Krümmung déi d'Spillerfahrung verbessert. Et huet e VA Panel mat engem richtege 4,000: 1 Kontrastverhältnis, liwwert déif Schwaarz a gesättegt Faarwen.

Mat enger 165 Hz Erfrëschungsrate an Ënnerstëtzung fir FreeSync a G-Sync, bitt den AOC CQ32G2S eng glat a reaktiounsfäeg Spillleistung. Et huet och dräi HDR-Emulatiounsmodi fir verschidde visuell Effekter.

Wat d'Bildqualitéit ugeet, huet den AOC CQ32G2S eng DCI-P3 Gamut Ofdeckung vun 87%, wat iwwerduerchschnëttlech fir säi Präisbereich ass. De Monitor huet gutt Faarfgenauegkeet a erfuerdert nëmme kleng Upassunge fir en héije Standard z'erreechen.

D'Bauqualitéit vum AOC CQ32G2S ass zolidd, mat engem ergonomesche Stand a 5-Watt intern Spriecher. Et huet all déi néideg Video-Inputen, dorënner DisplayPort 1.2 an HDMI 2.0. Wéi och ëmmer, et feelt USB Ports.

De Monitor huet eng 1500R Curve, déi zousätzlech Taucht am Spill bitt ouni Bildverzerrung ze verursaachen. Den Design ass glat a modern, mat engem dënnen Bezel an engem roude Akzent um Buedem.

Am Allgemengen bitt den AOC CQ32G2S vill Wäert fir säi Präis. Et ass eng kompetitiv Optioun fir déi, déi no engem 32-Zoll kromme Spillmonitor sichen ouni d'Bank ze briechen.

