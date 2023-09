Google verëffentlecht September Sécherheetsupdate fir Android

Google huet säi monatlecht Sécherheetsupdate fir Android verëffentlecht, wat Patches fir verschidde Sécherheetsprobleemer enthält. Ee vun de bemierkenswäerten Themen ass eng Null-Dag Schwachstelle, mam Label CVE-2023-35674, déi eng héich Gravitéit Bewäertung zougewisen gouf. Dës Schwachstelle gëtt de Moment vu Bedrohungsakteuren gezielt.

Zero-Day Schwachstelle si virdrun onbekannt Themen déi vu béiswëllegen Akteuren exploitéiert kënne ginn bis se fixéiert sinn. Am Fall vun CVE-2023-35674 erlaabt et schlecht Akteuren Privilegien ouni Benotzerinteraktioun ze eskaléieren. Och wann dëst betreffend kléngt, ass et wichteg ze bemierken datt Google de Problem bewosst ass an un engem Patch schafft.

Privileg Eskalatioun Schwachstelle sinn net ongewéinlech am Android Ökosystem, a Google huet e staarke Rekord fir se ze fannen an ze patchen. D'Benotzer kënnen de September Sécherheetsupdate erwaarden fir dës Schwachstelle unzegoen. Wann d'Aktualiséierung verfügbar ass, wäerten Android Apparater d'Benotzer informéieren, a si mussen einfach hir Apparater nei starten fir de Patch z'installéieren.

Et ass recommandéiert den Update z'installéieren soubal et verfügbar ass fir sécherzestellen datt den Apparat vu potenziellen Ausnotzen geschützt ass. Fir d'Sécherheetspatch Versioun op Ärem Android Apparat ze kontrolléieren, gitt op Parameteren> System> System Update. D'Benotzer sollten och bewosst sinn iwwer aner kritesch Schwachstelle, déi am September Sécherheetsupdate adresséiert sinn, wat Bedrohungsakteuren erlaabt béisaarteg Code op afstand auszeféieren.

Et ass derwäert ze erwähnen datt Net-Pixel Telefone de September Sécherheetspatch zu enger spéider Zäit kréien. OEMs mussen d'Patches fir hir spezifesch Hardware testen an personaliséieren ier se erausrollen. Dofir kënnen d'Benotzer mat Geräter vun Hiersteller wéi Samsung, Huawei, OnePlus oder anerer e liichte Verspéidung beim Empfang vum Update erliewen.

Als Conclusioun, wärend d'Null-Dag Schwachstelle kann e Grond fir Suergen sinn, schafft Google aktiv fir d'Thema duerch seng reegelméisseg Sécherheetsupdates ze reduzéieren. D'Benotzer sollten waakreg bleiwen an de September Sécherheetspatch uwenden soubal et verfügbar ass fir sécherzestellen datt hir Android Apparater vu potenziellen Ausnotzen geschützt sinn.

