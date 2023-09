Den Hisense ULED X TV: Eng Revolutioun an der Beleuchtungstechnologie

Den Hisense ULED X TV revolutionéiert d'Art a Weis wéi mir Beleuchtungstechnologie erliewen. Ee vun den Haaptprobleemer mat der Beleuchtung ass datt et kann duerchsichen, d'Schwaarzen auswäschen an Haloen ronderëm helle Objeten kreéieren. Fernsehhersteller hunn probéiert dëse Problem unzegoen andeems Dir LED Luuchten benotzt, déi hannert Gebidder ausgeschalt kënne ginn, déi schwaarz sinn. Dës Technik, bekannt als Dimmzonen, huet gemëscht Resultater, déi dacks zu tonalen Artefakte an onvollstänneg Ausrichtung féieren.

Wéi och ëmmer, den Hisense ULED X TV hëlt eng aner Approche. Mat sengen 20,000 Mini-LED Backlights opgedeelt a 5,000 Dimmzonen, bitt dësen Fernseh eng méi grouss Zuel vu Zonen wéi déi meescht aner Modeller um Maart. D'Resultat ass eng bemierkenswäert Verbesserung vun der Bildqualitéit a Präzisioun. Déi Schwaarz si vill méi däischter, an d'Faarwen si räich a vibrant.

Am Verglach, LCD Fernseher ginn allgemeng als besser ugesinn wéi OLEDs fir gutt beliichte Raim. Wéi och ëmmer, den ULED X TV bitt beandrockend schwaarz Niveauen, minimal Bléiung, an déif Faarfsättigung, sou datt et vun OLED Fernseher a ville Aspekter net z'ënnerscheeden ass. Zousätzlech blénkt den ULED X wann et ëm d'Peak Hellegkeet kënnt, déi meescht LCD Fernseher iwwerschreift.

Wärend enger grëndlecher Iwwerpréiwung huet den ULED X TV konsequent mat senger Bildqualitéit beandrockt, souguer e puer vun de beschten Fernseher um Maart iwwerzeegt. Héichqualitativ Inhalt mat héijer dynamescher Range Kodéierung huet d'Fähigkeiten vum ULED X gewisen, mat der Majoritéit vun de Szenen iwwer e féierende Konkurrent léiwer.

Wéi och ëmmer, et ginn e puer Nodeeler ze berücksichtegen. D'ULED X seng Stëmmkontrolle si limitéiert, a säi Vidaa Betribssystem bitt vläicht net deeselwechten Niveau vun der App Support wéi Android TV. Fir déi, déi op spezifesch Apps vertrauen, ass et unzeroden d'Disponibilitéit ze kontrolléieren ier Dir den ULED X kaaft.

Insgesamt bitt den Hisense ULED X TV e wesentleche Fortschrëtt an der Beleuchtungstechnologie. Seng aussergewéinlech Bildqualitéit, beandrockend schwaarz Niveauen, a liewege Faarwen maachen et zu engem Topkonkurrent um Fernsehmarkt. Och wann et e puer Aschränkungen huet, verdéngt et sécherlech Unerkennung als ee vun de beschten Fernseher déi aktuell verfügbar sinn.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]