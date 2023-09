Gëtt de "No-Hair Theorem" vu Schwaarze Lächer duerch eng Alternativ Theorie vun der Schwéierkraaft erausgefuerdert?

By

E rezenten net publizéierten Pabeier suggeréiert datt de wäit akzeptéierten "No-Haar-Theorem" vu schwaarze Lächer vläicht net stëmmt wann eng alternativ Schwéierkraafttheorie genannt Teleparallel Formuléierung richteg ass. Den No-Haar-Theorem vereinfacht eist Verständnis vu schwaarze Lächer andeems se seet datt d'Mass, d'elektresch Ladung an d'Spin vun engem schwaarze Lach all déi néideg Informatioun doriwwer enthalen. Wéi och ëmmer, dës nei Theorie fuerdert dës Notioun eraus a kéint eis Studie vu schwaarze Lächer potenziell komplizéieren. Op der anerer Säit kann et och de Physiker eng nei Perspektiv a méi déif Verständnis vu schwaarze Lächer ubidden.

Den No-Hoer Theorem implizéiert datt all Informatioun iwwer Matière, déi vun engem schwaarze Lach geschluecht gëtt, verluer geet wann dat schwaarzt Lach Gravitatiounswellen oder Liicht emittéiert. Ënnert dësem Theorem schéngen schwaarz Lächer identesch mat externen Beobachter, onofhängeg vun hirer Geschicht oder Zesummesetzung. De Begrëff "Hoer" ass eng Metapher déi Informatioun beschreift, déi iwwer dem Schwaarze Lach säin Eventhorizont verluer ass.

Wärend den No-Haar-Theorem wäit akzeptéiert ass, ginn et Physiker déi weider froen a Beweiser dergéint sichen. D'Auteuren vun der net publizéiert Pabeier exploréiert d'Implikatioune vun der teleparallel Formuléierung vun Einstein-Gauss-Bonnet Gravitatioun, eng Alternativ Theorie zu Allgemeng Relativitéit. Dës Theorie beschreift d'Schwéierkraaft mat Torsioun anstatt Krümmung.

D'Auteuren hunn erausfonnt datt dësen alternativen Wee se op "haareg" schwaarz Lachléisungen gefouert huet. Dës haareg schwaarz Lächer involvéieren skalar Felder ausserhalb vum Eventhorizont, déi zousätzlech Informatioun iwwer d'Bannenariichtung vum schwaarze Lach ubidden. Zum Beispill, Gravitatiounsstralung kéint emittéiert ginn. Och wann dëst net ganz onendlech a modifizéierten Theorien vun der Schwéierkraaft ass, fuerdert et d'Einfachheet vum No-Hoer Theorem eraus.

Dëse Pabeier, obwuel nach net peer-reviewed ze ginn, beliicht déi lafend Exploratioun vun alternativen Theorien vun der Schwéierkraaft an hir Implikatioune fir Schwaarze Lachstudie. Wärend d'General Relativitéit déi meescht akzeptéiert Theorie bleift, weiderfuere Wëssenschaftler Alternativen fir e méi déif Verständnis vun de Komplexitéiten vum Universum ze kréien.

Quellen: Net publizéiert Pabeier iwwer Teleparallel Formulatioun vun der Schwéierkraaft, No-Haar Theorem, Allgemeng Relativitéit