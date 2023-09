Fall Tech Event Lineup: Wat ze erwaarden am September an Oktober

September an Oktober si spannend Méint fir Tech-Enthusiaster, well grouss Eventer a Konferenzen stattfannen, déi déi lescht Innovatiounen an Ukënnegungen a verschiddenen Industrien weisen. Loosst eis e puer vun den Upëff vum Event kucken a wat mir vun hinnen erwaarden.

Toronto International Film Festival (TIFF)

Wéini: Donneschdeg 7. September - Sonndeg 17. September

Wou: Downtown Toronto, Kanada

Wat: TIFF ass en alljährlechen Filmfestival deen international Filmer beliicht a Virstellungen, Virliesungen, Eventer an Atelieren ubitt.

Apple Wonderlust

Wann: Dënschdeg, 12. September um 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Wou: Apple Park, Cupertino, Kalifornien

Wat: Apple's héich erwaart Event, Wonderlust, wäert den neien iPhone 15 Opstellung weisen, rumoréiert USB-C Ports amplaz vu Lightning.

Detroit Auto Show

Wéini: Mëttwoch, 13. September - Sonndeg, 24. September

Wou: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Wat: D'Detroit Auto Show, och bekannt als North American International Auto Show, bréngt Automobilisten an Industrieexperten zesummen fir déi lescht Autostrends an nei Gefierer ze weisen an ze diskutéieren.

Amazon Apparater a Service Event

Wann: Mëttwoch, 20. September um 10:XNUMX ET

Wou: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Wat: Amazon organiséiert en Invitatioun-nëmmen Event am zweete Sëtz, wou se erwaart ginn nei Apparater a Servicer z'entdecken.

Microsoft Special Event

Wéini: Donneschdeg, 21. September

Wou: New York City

Wat: Microsoft wäert en "speziellen Event" nëmmen invitéieren, dee méiglecherweis op aktualiséiert Surface-Geräter a Fortschrëtter an der AI fokusséiert.

Vox Media's Code Event

Wéini: Dënschdeg, 26. September - Mëttwoch, 27. September

Wou: De Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornien

Wat: Code ass en Tech Event dat beaflosst Stëmmen an der Industrie zesummebréngt. Dëst Joer huet et Notabele Spriecher wéi X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, a méi.

Dëst ass just en Abléck vun deem wat am September an Oktober kënnt. Aner Eventer, wéi Meta Connect, Made by Google, a Samsung Developer Conference, sinn och um Horizont, verspriechen spannend Ukënnegungen an Abléck an virtuell Realitéit, nei Google Apparater, respektiv Samsung's Galaxy Ökosystemupdates. Wéi méi Eventer ugekënnegt ginn, bleift ofgeschloss fir Updates op The Verge.

