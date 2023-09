Offiziell Ages of Overwatch 2 Heroes Revealed

D'Entwéckler vun Overwatch 2 hunn endlech den offiziellen Alter vun all de Personnagen vum Spill enthüllt, fir Joere vu Spekulatiounen vu Fans en Enn ze setzen. Dem Blizzard säin Helden Shooter huet Popularitéit gewonnen net nëmme fir säi Spillspill, awer och fir seng divers a kulturell representativ Besetzung vun Helden.

An engem rezenten Update op der Play Overwatch Websäit, Blizzard abegraff d'Gebuertsdeeg an d'Alter vun all den Helden an Overwatch 2. D'Informatioun liwwert Abléck an d'Backstory an d'Zäitlinne vun dësen ikonesche Personnagen.

Iwwerraschend ass de jéngste Charakter an Overwatch 2 kee Mënsch, mee den Tankheld Orisa, deen nëmmen 1 Joer al ass. No hannendrun ass den Echo mat 14 an den Hammond mat 16. Ënnert de mënschlechen Helden ass de jéngste Illari, en Newcomer am Spill, de Moment 18 Joer al.

Interessanterweis hunn e puer Helden eenzegaarteg Gebuertsdatum. Junkrat, zum Beispill, gouf den 29. Februar gebuer, e Schaltdag deen nëmmen eemol all véier Joer geschitt. Dëst füügt eng extra Schicht vun Eenzegaartegkeet fir säi Charakter.

Zousätzlech ass et derwäert ze notéieren datt déi schwedesch Helden Torbjorn a Brigitte eng speziell Verbindung deelen, well se just een Dag ausser vuneneen gebuer goufen. Den Torbjorn ass 33 Joer an 364 Deeg méi al wéi seng Duechter, ënnersträicht déi familiär Bezéiungen an der narrativ vum Spill.

Fir Fans déi gär iwwer d'Gebuertsdeeg vun all de Personnagen an Overwatch 2 léieren, bitt d'Play Overwatch Websäit e kompletten Hub mat all néideg Informatioun.

Insgesamt füügt dësen Update vum Blizzard eng aner Schicht vun der Déift un déi scho räich Lore vun Overwatch 2. Et erlaabt de Spiller d'Charaktere besser ze verstoen, hir Geschichten an hir Plaz am Universum vum Spill.

Quellen:

- Liam Ho

- Spillt Overwatch Websäit