Aldi stellt New Wonder Spray als bezuelbar Alternativ zum Color Wow Dream Coat Spray vir

D'Aldi's Health & Beauty Marque, Lacura, ass agestallt fir en innovativen Hoerprodukt erauszebréngen dat prett ass fir Hoerliebhaber £ 22 ze spueren am Verglach zum populäre Color Wow Dream Coat Spray. Den neie Wonnerspray, dee bei £ 4.99 fir eng 200ml Fläsch geprägt ass, versprécht frizzy Hoer ze transforméieren, Fiichtegkeetsschutz ze bidden a laang dauerhaft Effekter ze bidden. De Produkt ass agestallt fir de 7. September an Aldi Geschäfter ze kommen, awer d'Disponibilitéit wäert limitéiert sinn.

De Lacura Wonder Spray ass speziell formuléiert mat fortgeschratten Zutaten wéi Calendula Officinalis Blummenwasser, Chamomilla Recutita Blummenextrakt a Glykolsäure. Dës héich performant Formuléierung zielt fir frizzfräi Texturen, Hëtzt- a Fiichtegkeetsschutz ze liwweren, souwéi iwwerschësseg Ueleg ze absorbéieren fir en erfrëschte Look. Et behaapt och eng glat a glänzend Finish ze bidden, déi bis zu dräi Deeg daueren kann.

Den Timing vun dëser Verëffentlechung konnt net besser sinn, well de Color Wow Dream Coat Spray Popularitéit gewonnen huet duerch soziale Medienplattformen wéi TikTok, a sammelt iwwer 263 Millioune Meenungen mam Hashtag #ColorWow. Et ass héich favoriséiert vu Promi dorënner Rihanna a Kim Kardashian. Wéi och ëmmer, mam Lacura Wonder Spray kënnen d'Konsumenten ähnlech Virdeeler bei engem Ëmwandlung vun de Käschte genéissen, mat enger Spuer vu £ 17.01 oder 82% am Verglach zum Color Wow Dream Coat Spray.

Fir Fans vu bezuelbaren awer effektiven Hoerfleegprodukter bitt de Lacura Wonder Spray eng budgetfrëndlech Optioun ouni Kompromëss op d'Leeschtung. Dësen dermatologesch getesten a grausame Wonnerspray wäert ab dem 7. September an de Aldi-Geschäfter disponibel sinn, awer interesséiert Keefer solle séier handelen fir hir Fläsch ze sécheren.

