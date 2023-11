D'Däischter Säit vun AI: Eis Kanner ze schützen géint déif Fake Exploitatioun

Kënschtlech Intelligenz (AI) ass séier als eng vun den beaflosststen Technologien op der Welt entstanen, revolutionéiert wéi mir Aufgaben erfëllen andeems se séier Veraarbechtung op engem eemolegen Skala erméiglechen. Wéi och ëmmer, hannert senge beandrockende Fäegkeeten läit eng méi däischter Säit déi bedeitend Risike stellt, besonnesch fir vulnérabel Individuen wéi Kanner. D'Beth Jackson, e Programmmanager an Therapeut am National Children's Advocacy Center, huet hir Bedenken iwwer dat erschreckend Potenzial vun dëser Technologie ausgedréckt. Béisaarteg Individuen kënnen AI ganz einfach ausnotzen fir onschëlleg Biller ze manipuléieren an explizit an degradéierend Inhalt ze kreéieren.

Am Géigesaz zum Zitat am ursprénglechen Artikel, wou den Jackson d'Liichtegkeet beliicht mat där Täter Zougang zu ëffentleche Biller kréien an notzen, kann dës verdréchent Notzung vun der AI Technologie einfach, alldeeglech Biller an simuléierten a scheinbar real expliziten Inhalter transforméieren. Viru kuerzem ass e beonrouegend Tëschefall a Spuenien entfalen, wéi jonk Jongen eng liicht zougänglech AI App benotzt hunn fir onschëlleg Fotoe vun hire Klassekomeroden z'änneren, explizit gefälschte Biller duerch hir Schoul ze verbreeden. D'Affer hunn onfräiwëlleg dës verännert Biller entdeckt, déi sech selwer ganz plakeg duerstellen, a veruersaacht déif emotional Nout.

Mëttlerweil ass d'Prévalenz vun déif gefälschte Pornovideoen eskaléiert, an huet Individuen ouni hir Zoustëmmung beaflosst. Streamer "Sweet Anita", bewonnert fir hir Bäiträg zu der Spillgemeinschaft, ass Affer vun déif gefälschte Pornovideoen gefall, wou hir Ähnlechkeet béiswëlleg manipuléiert gouf an an degradéierenden an aggressiven sexuellen Akte gewisen gouf. Dës déif gefälschte Videoen, e staarken technologesche Fortschrëtt vu Stillbildverännerungen, kënnen Inhalt fabrizéieren deen iwwer d'Fantasie vun der Persoun geet, déi gezielt gëtt.

Mat AI Technologie déi stänneg an engem alarméierende Tempo viru geet, betount den Jackson den dréngende Bedierfnes fir Bewosstsinn a Kontroll. D'Eltere musse virsiichteg sinn fir hir eege Bildverdeelung ze managen an den Zougang zu vulnérabel Biller ze limitéieren, d'Eegeschaft ze huelen fir hir Kanner ze schützen. Zousätzlech mussen d'Affer prompt Tëschefäll un d'Haftpflicht mellen, verhënnert sech kompromittéiere Biller ze deelen.

Erkennt d'Gravitéit vum Thema, huet de President Biden en exekutiv Uerder erausginn fir AI ze regléieren an d'Risiken ze reduzéieren. Wéi och ëmmer, och mat dëse Moossname bleiwen d'Kanner héich ufälleg fir Ausbeutung online. Et ass entscheedend datt d'Elteren an d'Gesellschaft als Ganzt informéiert bleiwen a proaktiv Schrëtt maache fir déif gefälschte Bedrohungen ze bekämpfen. Benotze vu Software fir AI generéiert Biller an Audio z'entdecken, no Richtlinnen vum Department of Homeland Security geliwwert, a Versteesdemech wéi déif gefälschte Scams ze vermeiden sinn Schlësselelementer fir d'Ausbeutung ze schützen.

Duerch kollektiv Ustrengung kënne mir eis beméien eis Kanner vun der donkeler Säit vun der AI ze schützen, fir hir digital Sécherheet a Wuelbefannen an enger ëmmer evoluéierender technologescher Landschaft ze garantéieren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass AI?

AI, oder kënschtlech Intelligenz, bezitt sech op d'Entwécklung vu Computersystemer, déi Aufgaben ausféiere kënnen, déi mënschlech Intelligenz erfuerderen, wéi Riederkennung, Problemléisung an Entscheedungsprozess.

2. Wat sinn déif Fälschungen?

Déif Fälschungen sinn héich manipuléiert an täuschend Medien, dorënner Biller, Videoen oder Audio, generéiert mat der AI Technologie fir iwwerzeegend d'Erscheinung oder d'Stëmm vun engem ze änneren.

3. Wéi kënne Leit sech virun déif gefälschte Ausbeutung schützen?

Fir géint déif gefälscht Ausbeutung ze schützen, kënnen Eenzelpersoune Software benotze fir AI-generéiert Inhalter z'identifizéieren, Richtlinne vun Autoritéiten wéi de Department of Homeland Security ze verfollegen, a bleiwen iwwer allgemeng déif gefälscht Scams informéiert.

4. Wat soll een maachen wa se Affer vun déif gefälschte Ausbeutung ginn?

Wann iergendeen Affer vun déif gefälschte Ausbeutung gëtt, ass et entscheedend den Zwëschefall direkt un d'Haftpflicht ze mellen an ze refuséieren de kompromittéierten Inhalt ze deelen.

Quellen:

- [Software fir ze kontrolléieren ob Biller oder Audio AI generéiert ass] (https://www.example.com)

- [Department of Homeland Security's Brief iwwer Gefore vu déif gefälschte Identitéiten](https://www.example.com)

- [Tipps fir déif gefälschte Scams ze vermeiden] (https://www.example.com)

- [National Center fir Vermësst an Exploitéiert Kanner] (https://www.example.com)

– [National Children's Advocacy Center](https://www.example.com)