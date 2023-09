Sona College of Technology, eng manner-bekannt Institutioun an Indien, huet e bedeitende Meilesteen erreecht andeems en Steppermotor entwéckelt fir an der Launch Vehicle Mark-III (LVM-III) Rakéit ze benotzen, déi d'Chandrayaan-3 Raumschëff erfollegräich an d'Äerdbunn gestart huet. Dës Erreeche huet de College an der Luucht gesat, mam Vize-President Chocko Valliappa, deen Dankbarkeet vis-à-vis vun der Indian Space Research Organisation (ISRO) ausgedréckt huet fir hinnen d'Méiglechkeet ze ginn zu dësem historesche Moment bäizedroen.

De College huet viru kuerzem e Chandrayaan Mahotsav organiséiert fir dës Erreeche ze feieren, wou Studenten aus verschiddene Schoulen a Colleges zu Salem, Tamil Nadu un Eventer deelgeholl hunn wéi Quizë, Affichepresentatiounen, Essay Schreiwen, Geschichten, Danzen a Gesank. Dës Erreeche huet d'Perceptioun zerstéiert datt Studenten aus ländleche Géigende wéi Salem limitéiert Méiglechkeeten hunn. De Valliappa mengt datt de Mound net méi nëmmen e Moundschoss ewech ass fir dës Studenten.

Sona College of Technology huet mat ISRO fir e puer Joer zesummegeschafft, bäigedroen zu der akademescher an Design Analyse vu verschiddene Projeten. Wéi och ëmmer, si sinn e Schrëtt weider gaang andeems se Produkter wéi de Steppermotor fir ISRO entwéckelen. De College involvéiert aktiv Studenten am Testprozess a praktesche Klassen, wat hinnen erlaabt praktesch Erfahrung ze kréien.

Och wann dës Erreeche bemierkenswäert ass, ass et net ouni Erausfuerderunge komm. De College huet Oflehnungen vum ISRO wärend Qualitéitskontrollkontrollen konfrontéiert, wat hinnen gefouert huet Verbesserungen ze maachen an en neie Motor z'entwéckelen. Trotz dëse Réckschlag bleiwen si fir hir Partnerschaft mat ISRO gewidmet a schaffen am Moment un der Entwécklung vun Motore fir déi kommend Gaganyaan Missioun.

D'Unerkennung an d'Ënnerstëtzung vum ISRO hunn och aner Organisatiounen erweidert, well Start-ups, déi vum ISRO ënnerstëtzt ginn, och déi, déi am IIT inkubéiert sinn, Bestellunge fir High-Speed-Elektromotoren entwéckelt hunn, entwéckelt vum Sona College of Technology.

Dës Erreeche vum Sona College of Technology ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Zesummenaarbecht tëscht akademeschen Institutiounen an Organisatiounen wéi ISRO fir d'technologesch Entwécklung ze förderen an zu der Weltraumfuerschungsrees vun Indien bäizedroen.

Quellen:

- EdexLive