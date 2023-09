Den Ultimate Guide fir déi modernste Android Smart TVs fir 2023

Aféierung den ultimative Guide fir déi modernste Android Smart TVs fir d'Joer 2023. Mat Technologie déi zu engem eemolegen Taux fortgeschratt ass, hunn dës 8 erstaunlech Android Smart TVs d'Essenz vun der Innovatioun erfaasst, nahtlos beandrockend Visuals, immersive Sound, a fortgeschratt Features vermëschen. fir Är Ënnerhalungserfahrung ze revolutionéieren. Egal ob Dir e Spillenthusiast, Filmliebhaber sidd oder einfach e Smart Upgrade fir Äre Wunnzëmmer sicht, dës Android Smart TVs bidden déi perfekt Kombinatioun vu Stil, Funktionalitéit an Innovatioun. Maacht Iech prett fir an d'Zukunft vum Fernseh ze dauchen mat dësen 8 bemierkenswäerten Android Smart TVs fir 2023.

Hisense A4 Serie 43-Zoll FHD Smart Android TV

Den Hisense A4 Serie 43-Zoll Klass FHD Smart Android TV ass e Feature-gepackte Fernseh deen e scharf a faarwegt Bild bitt. Mat senger voller High Definition Opléisung a mächteger LED Géigeliicht kënnt Dir beandrockend Visuals genéissen. D'Bewegungsrate vun 120 suergt fir glat Handlung, sou datt et perfekt ass fir Sport, Filmer a Spillen. De Spillmodus reduzéiert d'Input Lag fir eng besser Spillerfarung, während de Sportmodus d'Astellunge optiméiert fir eng méi immersiv Sportvisiounserfarung. Den Fernseh bitt och Kompatibilitéit mat Alexa a kënnt mat agebaute Chromecast. Insgesamt bitt de Hisense A4 Serie 43-Zoll Klass FHD Smart Android TV e grousse Wäert fir säi Präis.

Haaptfunktiounen:

- Voll Héich Definitioun Opléisung mat 1080p LCD Écran

- Motion Rate 120 fir séier Aktioun

- Spillmodus fir eng verbessert Spillerfarung

- Sportsmodus fir optimiséiert Sportinhalt

- Chromecast Built-in fir einfach Streaming

- Alexa Kompatibilitéit fir Stëmm Kontroll

Spezifikatioune:

- Faarf: Schwaarz

- Dimensiounen: 7.17Lx37.60Wx23.86H

- Gréisst: 43-Zoll

matbréngen:

- Scharf a faarweg Bild

- Glat Aktioun mat Bewegungsrate 120

- Verbessert Spillerfarung mam Spillmodus

- Optimiséiert Sportinhalt mam Sportmodus

- Einfach Streaming mat agebaute Chromecast

- Praktesch Stëmmkontrolle mat Alexa Kompatibilitéit

scheinbar:

- Lues TV Software

- Net kompatibel mat all Android Apps

- Lues Äntwertzäit beim Ausschalten an Ännerung vun Funktiounen

Insgesamt gëtt den Hisense A4 Serie 43-Zoll Klass FHD Smart Android TV exzellente Wäert fir säi Präis. Et bitt e schaarf a faarwegt Bild, glat Aktioun mat Bewegungsrate 120, a verbessert Spillerfarung mam Spillmodus. De Sportsmodus optiméiert d'Astellunge fir déi bescht Sportvisiounserfarung, während den agebaute Chromecast e einfache Streaming erlaabt. De Fernseh bitt och Alexa Kompatibilitéit fir bequem Stëmmkontrolle. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt d'TV Software lues ka sinn an et kann net mat all Android Apps kompatibel sinn. Zousätzlech kann d'Äntwertzäit beim Ausschalten an Ännerung vun Funktiounen lues sinn. Trotzdem ass den Hisense A4 Serie 43-Zoll Klass FHD Smart Android TV eng stilvoll a Feature-gepackt Optioun fir déi, déi no engem bezuelbare Smart TV sichen.

TCL 32" Class 3-Serie Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356

Den TCL 32 ″ Class 3-Serie Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356 bitt beandrockend Full HD Opléisung, Google Assistant agebaut, an eng breet Auswiel u Streaming Apps. Mat Dausende vu Filmer a Shows fir ze wielen, just fir Iech organiséiert, ze fannen wat ze kucken war ni méi einfach. Dir kënnt och einfach Inhalt vun Ärem Android oder iOS Apparat op den TCL mat Google TV streamen. Den Fernseh kënnt an enger schlanker schwaarzer Faarf an huet Dimensiounen vun 2.90Lx28.80Wx17.20H. Clienten hunn dëst Produkt 4.1 vu 5 Stäre bewäert.

Haaptfunktiounen:

- Erstaunlech Full HD Opléisung

- Google Assistant Built-in

- Organiséiert Auswiel u Streaming Apps

- Einfach Streaming vun Android oder iOS Apparat

definéiert:

- Faarf: Schwaarz

- Dimensiounen: 2.90Lx28.80Wx17.20H

matbréngen:

- Scharf a kloer Bildqualitéit

- Google Assistant Integratioun

- Einfach a séier Streaming

- Bezuelbare Präis

scheinbar:

- Inadequater intern Spriecher

- Fragil Konstruktioun

- Limitéiert Hardware Kontrollen

Den TCL 32S356 Smart Google TV bitt eng beandrockend Full HD Opléisung a verschidde Funktiounen, dorënner Google Assistant Integratioun an extensiv Streamingoptiounen. Et bitt eng kloer a schaarf Bildqualitéit, sou datt et gëeegent ass fir méi kleng Plazen wéi Schlofkummeren oder Kichen. Wéi och ëmmer, déi intern Spriecher liwweren vläicht net déi bescht Tounerfahrung, an d'Konstruktioun vum Fernseh ass relativ fragil. Zousätzlech kënnen e puer Benotzer de Mangel u Hardware Kontrollen onbequem fannen. Am Allgemengen bitt den TCL 32S356 e grousse Wäert fir säi bezuelbare Präis an ass eng zolitt Wiel fir déi, déi e budgetfrëndleche Smart TV sichen.

NH800UP RF402A-V14 IR Fernsteierung Ersatz

Den NH800UP RF402A-V14 IR Fernsteierung Ersatz ass eng kompatibel Fernsteierung fir Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TVs. Et bitt eng séier Äntwertzäit vun 0.3 Sekonnen a ka bis zu enger 30-Fouss Band fir präzis Kontroll iwwerdroen. D'Remote huet Ofkierzungsknäpper fir séier Zougang zu Liiblingsapps wéi Netflix, VUDU, YouTube a Google Play. Et huet keng Stëmmkontroll, awer fir déi, déi dës Feature net benotzen, funktionnéiert et bal sou gutt wéi d'Original Fernbedienung. De Fernbedienung ass einfach ze benotzen, erfuerdert keng Programméierung oder Pairung. Plug einfach 2 AAA Batterien an, an et ass prett ze goen. Et kënnt mat engem problemfräie Retour an enger 180 Deeg Qualitéitsgarantie.

Haaptfunktiounen:

- Kompatibel mat Philips Android TV

- Schnell Zougang zu Liiblingsapps mat Ofkiirzungsknäpper

- Schnell Äntwertzäit vun 0.3 Sekonnen

- Iwwerdroe bis zu 30 Féiss Gamme fir präzis Kontroll

- Keng Programméierung oder Pairung erfuerderlech

definéiert:

- Faarf: Schwaarz

matbréngen:

- Wierker bal sou gutt wéi d'Original Fernbedienung

- Einfach ze benotzen, keng Programméierung oder Pairung erfuerderlech

- Schnell Äntwertzäit a laang Iwwerdroungsbereich

- Problemfräi Retour an 180 Deeg Qualitéitsgarantie

scheinbar:

- Huet keng Stëmm Kontroll

- Kee Liicht op der Fernbedienung fir Nuetsgebrauch

Den NH800UP RF402A-V14 IR Fernsteierung Ersatz ass eng zouverlässeg a bezuelbar Alternativ zu der originaler Fernbedienung fir Philips Android 4K Ultra HD Smart LED Fernseher. Mat senger schneller Äntwertzäit, laanger Iwwerdroungsbereich, an Ofkierzungsknäpper fir séier Zougang zu Liiblingsapps, bitt et Komfort an einfach ze benotzen. Och wann et Stëmmkontrolle feelt an e Liicht fir Nuetsgebrauch, kënnen dës Funktiounen net wesentlech fir jiddereen sinn. Am Allgemengen, wann Dir en Ersatz Fernbedienung braucht, dee gutt funktionnéiert a mat engem problemfräie Retour a Qualitéitsgarantie kënnt, ass den NH800UP RF402A-V14 derwäert ze berécksiichtegen.

