Ikonesch 1973 Porsche 911 Carrera RSR verkaaft op Auktioun

E rare an héich gesichte 1973 Porsche 911 Carrera RSR gouf viru kuerzem um 2023 Goodwood Revival Event verkaaft. Den Auto, bekannt als R7, ass ee vun nëmmen dräi iwwerliewende Fabréck-gestützte Beispiller. Wärend de genaue Verkafspräis onbekannt bleift, gouf bestätegt datt den Auto verkaaft huet.

Den 911 Carrera RSR ass bekannt fir seng Rennstamung an dëse spezielle Modell huet eng beandrockend Geschicht. Et huet d'véiert Plaz op den 1973 24 Hours of Le Mans erreecht, wouduerch et den héchste RSR bei der ikonescher Ausdauer Rennen ass.

Dësen 911 Carrera RSR gouf extensiv fir Rennzwecker geännert. Et huet erweidert Fenders, e markanten groussen hënneschte Spoiler bekannt als "Mary Stuart" an e méi staarken 3.0-Liter Flat-6 Motor. Dës Modifikatioune klasséiert den RSR als Prototyp fir d'1973 Le Mans Rennen, wat et erlaabt huet géint engagéierte Sportscoureuren anstatt Produktiounsbaséiert Autoen ze konkurréiere.

Gefuer vum Herbie Müller a Gijs van Lennep zu Le Mans, ass den Auto hannert nëmmen dräi Prototypen vu Matra-Simca a Ferrari fäerdeg. No Le Mans huet de R7 seng Rennkarriär mat der Fabrécksteam weidergefouert, an un de Rennen um Österreichring a Watkins Glen deelgeholl.

No senge Renndeeg huet de R7 e puer Mol geännert. Et gouf un de mexikanesche Rennteambesëtzer Hector Rebaque a spéider un den italienesche Sammler Massimo Balliva verkaaft. Fir bal dräi Joerzéngte blouf den Auto ënner dem Balliva säi Besëtz verstoppt, wat zu Rumeuren gefouert huet datt et zerstéiert an ofgebaut gouf.

Ëm 2009 oder 2010 huet Balliva de R7 fir Restauratioun a Frankräich geschéckt, duerno gouf en un e Sammler an den USA verkaaft. Wéi och ëmmer, den Auto gouf an enger juristescher Schluecht iwwer seng Identitéit agebonnen, mat engem anere Besëtzer, dee behaapt de richtege R7 ze besëtzen. De Porsche Ingenieur an Teammanager Norbert Singer gouf schlussendlech agefouert fir den echten Artikel ze authentifizéieren.

Erwaart tëscht 3.7 Milliounen a 5.7 Millioune britesch Pond op Auktioun ze bréngen, kéint de R7 Verkafspräis esou héich wéi $ 7.1 Milliounen erreechen. Och wann dëst eng substantiell Figur ass, ass et wichteg ze bemierken datt et dem Rekordverkaaf vun engem 1970 917K Prototyp Racer fällt, deen am Steve McQueen Film "Le Mans" benotzt gouf a fir $ 14 Milliounen am Joer 2017 verkaaft gouf.

