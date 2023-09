Apple Setzt fir den iPhone 15 an enger Woch ze starten

De Start vum neien iPhone huet e Buzz um Maart erstallt, mat Apple huet an de leschte Joeren véier nei Modeller enthüllt. Elo ass et just nach eng Woch bis de Start vum iPhone 15 den 12. September. Den Event, deen am Steve Jobs Theater a Kalifornien stattfënnt, gëtt erwaart och déi nei Apple Watch an AirPods ze weisen.

Spekulatiounen a Rumeuren iwwer d'Features vum neien iPhone zirkuléieren zënter Méint. Ee Modell deen déi meescht Opmierksamkeet gewonnen huet ass den iPhone 15 Ultra. Mir hunn an de Maart Rumeuren verdéift fir erauszefannen wat ze erwaarden.

Wéi mat fréiere Modeller gëtt Apple erwaart Upgrades a Verbesserungen a verschiddenen Aspekter aféieren. Rumeuren suggeréieren datt den iPhone 15 e mächtege Prozessor wäert hunn, verbessert Kamerafäegkeeten an eng méi grouss Batterieliewen. Zousätzlech ginn et Spekulatiounen iwwer eng méiglech Aféierung vun engem héijen Erfrëschungsrate Display a verstäerkte augmentéierte Realitéit Fäegkeeten.

Apple-Enthusiaster an Tech-Enthusiaster waarden op de Start fir ze kucken ob dës Rumeuren stëmmen. D'Erwaardung baut op, an et schéngt datt Apple et erëm fäerdeg bruecht huet Opreegung a Spekulatioun ronderëm seng nei iPhone Modeller ze generéieren.

