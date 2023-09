iPhone 15 lancéiert haut: Apple stellt Made-In-India iPhone vir

Apple ass agestallt fir haut den héich erwaarten iPhone 15 ze lancéieren, fir déi éischte Kéier ze markéieren datt den "Made-In-India" Telefon fir de Public verfügbar ass. Déi global Opreegung fir den iPhone 15 Start ass palpabel, mat Technologiebegeeschterten an Indien déi gespaant op d'Entdeckung waarden. De Start vum iPhone 15 hält bedeitend Wichtegkeet fir indesch Konsumenten, well et e grousse Meilesteen an der Geschicht vum Land markéiert. Dëst wäert déi éischte Kéier sinn datt en iPhone an Indien gesammelt gëtt, an eemol lancéiert ass et fir weltwäit Verkaf verfügbar.

De Start vum iPhone 15 wäert ufanks op de südasiateschen Maart limitéiert sinn, wou d'"Made-In-India" Versioun vum Telefon verfügbar ass. Wéi och ëmmer, iPhones hiergestallt a China wäerten och weltwäit verfügbar sinn. D'Produktioun vum iPhone 15 an Indien ass e Resultat vu ville Firmen, déi hir Produktioun ewech vu China diversifizéieren, besonnesch no de Stéierungen, déi vun der Pandemie verursaacht ginn. Indien ass entstanen als eng bevorzugt Plaz fir d'Fabrikatioun wéinst sengem gënschtege Geschäftsëmfeld.

Foxconn Technology Group, d'Firma verantwortlech fir d'Fabrikatioun vun Apple iPhones, huet d'Produktioun vum iPhone 15 an hirer Fabréck zu Tamil Nadu de leschte Mount ugefaang. Dës Entwécklung huet Spekulatiounen iwwer d'Präisser vum iPhone 15 an Indien ausgeléist. Wärend déi fréier Modeller, iPhone 13 an iPhone 14, och an Indien gemaach goufen, hunn d'Präisser net wesentlech ënnerscheet vun hire weltwäite Kollegen.

Wéi och ëmmer, et bleift ze gesinn ob den "Made-In-India" iPhone 15 méi niddereg wäert am Verglach mat fréiere Modeller geprägt ginn. De Startpräis vum iPhone 13 an Indien war 79,900 Rupien fir d'128 GB Variant, an d'Basisvariant vum iPhone 14 gouf och zu engem ähnleche Präispunkt gestart. Den US Präis fir béid Modeller war USD 799, wat ongeféier 100 Mol de Präis an Indien iwwersat ass. Ob dëse bedeitende Präisdifferenz mam iPhone 15 ännert bleift fir de Moment onsécher.

Als Conclusioun ass de Start vum iPhone 15 e spannende Moment fir Technologie-Enthusiaster weltwäit, besonnesch an Indien, wou d'"Made-In-India" Versioun verfügbar ass. De Beweegung fir d'Fabrikatioun vun iPhones an Indien reflektéiert e wuessenden Trend vu Firmen, déi hir Produktioun ewech vu China diversifizéieren. Wéi d'Konsumenten gäeren de Start erwaarden, hoffen se eng méi favorabel Präisstrategie fir den iPhone 15 an Indien ze gesinn.

