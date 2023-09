Zoom trëfft mat Regulateuren fir Bedenken iwwer Microsoft's anti-kompetitivt Verhalen z'erhéijen

Zoom Video Communications huet gemellt mat Reguléierer aus den USA, der Europäescher Unioun, an anere Juridictioune getraff fir Bedenken iwwer Microsoft säi angeblech anti-kompetitivt Verhalen auszedrécken. D'Videokonferenzplattform hat d'lescht Joer Diskussioune mat der US Federal Trade Commission, souwéi Konkurrenz-Enforcer aus der EU, UK an Däitschland.

Dem Zoom seng Bedenken dréien sech ëm d'Preferenzbehandlung vu Microsoft vu senger Chat- a Video-App, Teams, duerch Präisbundling a Produktdesign. Andeems hien seng eege App Präferenz gëtt, mengt Zoom datt Microsoft un onfair Konkurrenzpraktiken engagéiert. Zoom CEO Eric Yuan huet d'Wichtegkeet vu faire Konkurrenz an déi potenziell Konsequenze vun ongerechte Praktiken beliicht.

An engem separaten Fall gouf Microsoft am Juli d'Thema vun enger Antitrust-Enquête vun der Europäescher Unioun. D'Enquête gouf gefuerdert vun enger Plainte, déi vun der Salesforce-Besëtzer kompetitiver Workspace Messaging App, Slack, am Joer 2020. Als Äntwert huet Microsoft Pläng ugekënnegt Teams aus hiren Office Produkter ze trennen an et méi einfach ze maachen fir konkurréiere Produkter mat senger Software z'integréieren.

D'Zoom Reunioune mat Reguléierer déngen als Versuch fir Gerechtegkeet um Maart ze garantéieren an angeblech anti-kompetitiv Verhalen vu Microsoft unzegoen. D'Diskussiounen mat de Reguléierer hëllefen ze bestëmmen ob eng weider Handlung néideg ass fir e kompetitivt Ëmfeld am Videokonferenzen a Kommunikatiounssoftware Secteur ze förderen.

