Zoom erhéicht Bedenken mat Regulateuren iwwer Microsoft's antikompetitivt Verhalen

Zoom Video Communications Inc. huet gemellt mat Reguléierer aus den USA, Europäescher Unioun, an anere Juridictioune getraff fir Bedenken iwwer dem angeblech antikompetitivt Verhalen vun Microsoft Corp. De Kommunikatiounssoftware Hiersteller huet sech mat der US Federal Trade Commission (FTC) engagéiert, souwéi Konkurrenzverfolger aus der EU, UK, an Däitschland am leschte Joer.

Dem Zoom seng Haaptsuerg dréit sech ëm d'Microsoft Präferenz fir seng Teams Videokonferenz Software duerch Präisbündling a Produktdesign. Microsoft huet d'Untersuchung vun der EU Konkurrenz-Waachdog konfrontéiert, déi ënnersicht ob d'Bindung vun Teams mat Geschäftsprodukter géint Antitrustregele verletzt huet. D'Enquête gouf gefuerdert vun enger Plainte vun der Salesforce Inc.'s Messagerie Plattform Slack.

D'Bundeskartelbüro vun Däitschland huet och eng Enquête iwwer Microsoft opgemaach, speziell fir d'Bundling vun OneDrive an Teams mat der Firma hir aner Produktivitéitssoftware ze kucken. Zousätzlech hunn d'US an d'UK Autoritéiten Enquête iwwer Cloud Servicer initiéiert, wou Microsoft's Azure e grousse Spiller ass.

Wärend Zoom virdru vermeit huet d'Thema unzegoen, huet de CEO Eric Yuan viru kuerzem gesot datt de FTC d'Bundlingpraktiken vu Microsoft sollt ënnersichen a Fairness garantéieren. Wéi och ëmmer, souwuel Zoom wéi och Microsoft refuséiert weider iwwer d'Matière ze kommentéieren.

Dem Zoom säin Engagement mat Reguléierer kënnt zu enger Erausfuerderung Zäit fir d'Firma, well se probéiert de Verkafswuesstem ze halen no der séierer Expansioun déi et während der Pandemie erlieft huet. Fir seng Offeren ze diversifizéieren, huet Zoom seng Suite vu Servicer fir Geschäfter ausgebaut, dorënner Internet-baséiert Telefonen, Kontaktzentren, Zäitplang, a kënschtlech Intelligenz Assistenten.

Als Schlussfolgerung huet Zoom Schrëtt gemaach fir Bedenken iwwer dat angeblech antikompetitivt Verhalen vu Microsoft mat Reguléierungsorganer z'erhéijen. D'Resultat vun dësen Diskussiounen an déi lafend Ermëttlungen vun Autoritéiten wäerten d'Zukunftslandschaft vum Videokonferenzen a Cloud Servicer Maart bestëmmen.

Quellen:

- Bloomberg News (keng URL geliwwert)