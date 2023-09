Zoom erhéicht Antitrust Bedenken iwwer Microsoft säi Verhalen

Zoom Video Communications Inc. huet seng Bedenken iwwer angeblech antikompetitiv Verhalen vu Microsoft Corp. a Reunioune mat Reguléierer aus den USA, Europäescher Unioun an anere Juridictioune geäussert. No enger Persoun vertraut mat der Saach, Zoom huet d'lescht Joer Diskussioune mat der US Federal Trade Commission souwéi Konkurrenz-Enforcers aus der EU, UK, an Däitschland gehal.

Ee vun den Haaptbedéngungen, déi vum Zoom opgeworf ginn, ass datt Microsoft seng Teams Videokonferenzsoftware prioritär duerch Präisbündling a Produktdesign prioritéiert. D'Firma argumentéiert datt dëst Verhalen Microsoft en ongerechte Virdeel um Maart gëtt. Microsoft gouf scho vun der EU Konkurrenz Iwwerwaachung ënnersicht, déi ënnersicht ob seng Verbindung vun Teams mat Microsoft 365 an Office 365 géint Antitrustregelen verletzt.

Als Äntwert op d'Beschwerde vun Slack virun dräi Joer, Microsoft huet viru kuerzem ugekënnegt datt et Teams an Europa ab dem 1. Oktober unbundle wäert. Däitsch Bundeskartelbüro huet och eng Sonde an Microsoft am Mäerz lancéiert fir seng Bündelpraktiken a potenziell antikompetitiv Verhalen z'ënnersichen.

Autoritéiten an den USA a Groussbritannien hunn och Enquête iwwer Cloud Servicer initiéiert, e Gebitt wou Microsoft's Azure e grousse Spiller ass. Dës Ermëttlungen zielen fir ze bestëmmen ob verschidde Praktiken vu Microsoft, Amazon.com Inc., an Alphabet Inc. Innovatioun an der Industrie beschränken.

Och wann Teams dem Zoom säi primäre Konkurrent ass, huet d'Firma refuséiert dës Themen ëffentlech ze diskutéieren bis viru kuerzem. Wärend der Goldman Sachs Communacopia an Technologie Konferenz huet den Zoom CEO Eric Yuan den FTC opgeruff d'Bundlingpraktiken vu Microsoft z'ënnersichen an d'Wichtegkeet vu Fairness an der Konkurrenz ënnersträicht.

Wéi Zoom weider seng Suite vu Servicer fir Geschäfter iwwer Videokonferenzen ausbaut, probéiert et Antitrust Bedenken unzegoen a fair Konkurrenz um Maart ze garantéieren.

Quellen:

- Bloomberg