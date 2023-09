Zoom dréckt Bedenken iwwer dem Microsoft angeblech antikompetitivt Verhalen aus

Zoom Video Communications, de populäre Kommunikatiounssoftware Hiersteller, huet gemellt mat Reguléierer aus den USA, Europäescher Unioun (EU), Vereenegt Kinnekräich (UK), an Däitschland getraff fir Bedenken iwwer dem angeblech antikompetitivt Verhalen vu Microsoft z'erhéijen. D'Diskussiounen stattfonnt mat der US Federal Trade Commission (FTC) a Konkurrenz-Enforcers aus der EU, UK an Däitschland am leschte Joer.

Ee vun den Haaptbedenken vun Zoom ass mat der Präferenz vu Microsoft fir seng Teams Videokonferenz Software duerch Präisbündling a Produktdesign. Dës Bedenken hunn Ermëttlunge vu Reguléierungsorganer wéi dem EU-Konkurrenz-Waachhond gefrot. D'EU Enquête gouf initiéiert no enger Plainte vun der Salesforce Messagerie Plattform Slack virun dräi Joer. Als Äntwert huet Microsoft viru kuerzem ugekënnegt datt et Teams an Europa vum 1. Oktober unbündelt.

Zousätzlech zu der EU-Untersuchung, huet den däitsche Bundeskartelbüro seng eege Sonde op Microsoft opgemaach, konzentréiert sech op d'Bundling vun OneDrive an Teams mat der Firma hir aner Produktivitéitssoftware. D'Autoritéit huet d'Muecht bestëmmte Praktiken ze verbidden déi d'Konkurrenz online behënneren.

Autoritéiten an den USA a Groussbritannien hunn och initial Ufroen iwwer Cloud Servicer lancéiert, e Gebitt wou Microsoft's Azure e grousse Spiller ass. Dës Ufroen ënnersträichen Bedenken iwwer Praktiken vu Microsoft, Amazon.com, an Alphabet, déi Innovatioun limitéiere kënnen.

Wärend Teams dem Zoom säi primäre Konkurrent ass, huet d'Firma virdru vermeit Bedenken iwwer Microsoft seng Praktiken z'erhéijen. Wéi och ëmmer, wärend der Goldman Sachs Communacopia an Technologie Konferenz, huet de Zoom säi CEO, Eric Yuan, den FTC opgeruff fir d'Bundlingpraktiken vu Microsoft z'ënnersichen, an d'Bedierfnes fir fair Konkurrenz ze ënnersträichen.

Dem Zoom säi CEO huet d'Konkurrenz tëscht Zoom a Microsoft mat engem Sportsspill verglach, a seet datt Fairness entscheedend ass fir e Level Spillfeld. Zoom huet refuséiert weider ze kommentéieren, a Microsoft huet och gewielt keng Kommentar ze ginn.

Dës Beweegung vum Zoom bedeit eng Verréckelung a senger Approche wéi et dat angeblech antikompetitivt Verhalen vun engem grousse Konkurrent konfrontéiert. Trotz dem schnelle Wuesstum wärend der Pandemie, huet Zoom Erausfuerderunge konfrontéiert fir de Verkafswuesstem an de leschte Joeren z'erhalen. Fir seng Offeren ze diversifizéieren, huet d'Firma seng Suite vu Servicer erweidert fir Internet-baséiert Telefonen, Kontaktzentren, Zäitplang a kënschtlech Intelligenz Assistenten ze enthalen.

