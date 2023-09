YouTube Music Integratioun Kommt op HomePod: Siri Kontroll an Direct Streaming

YouTube Music kéint geschwënn kompatibel mat Apple's HomePod ginn, bitt de Benotzer d'Fäegkeet Musek direkt vun der Plattform ze streamen an se mat Siri ze kontrolléieren. Dës nei Ergänzung zu der Lëscht vun de ënnerstëtzte Servicer gouf vum Tech-Enthusiast @aaronp613 entdeckt, deen en Home Glyph an eng URL fir "ytm_connect_with_homepod" am Code vun der YouTube Music App fonnt huet. Och wann dës Entdeckung nëmmen e klengen Hiweis ass, proposéiert se datt d'Feature am Moment entwéckelt gëtt.

Am Géigesaz zu den agebaute Servicer vun Apple, muss d'Integratioun vun Drëtt Partei Musek Streaming Plattforme wéi Pandora a potenziell YouTube Music vu bannent der jeweileger App opgestallt ginn. Eemol bäigefüügt, erschéngen dës Servicer als Medienoptiounen an der Apple's Home App, zougänglech vun engem Benotzerkont Astellunge. D'Benotzer kënnen dann hire bevorzugten Service als Standard auswielen, wat Siri erlaabt Kommandoen auszeféieren mat dëser spezieller Plattform anstatt Apple Music.

Wéi och ëmmer, Siri huet nach ëmmer d'Fäegkeet fir Audio aus net-Standardquellen op Kommando ze spillen. Zum Beispill, och wann d'Default op Apple Music gesat ass, kënnen d'Benotzer einfach soen, "Siri, spillt meng Schlof Playlist op YouTube Music", a Siri wäert erfëllen. Dës Flexibilitéit erlaabt d'Benotzer eng nahtlos a personaliséiert Musek Streaming Erfahrung mat enger breet Palette vun Optiounen ze genéissen.

Mat dëse potenziellen Verbesserunge profitéiere HomePod Benotzer vun enger méi grousser Auswiel u Museksservicer a kënnen nahtlos op hire Liiblingsinhalt mat Siri Stëmmbefehle kommen. Dës erweidert Kompatibilitéit representéiert dem Apple säin Engagement fir d'Fäegkeeten vum HomePod ze verbesseren an de Benotzer méi Flexibilitéit an hiren Audio Streaming Choixen ze bidden.

Quellen:

- [Artikel Titel: Artikel Quell]

- [Artikel Titel: Artikel Quell]