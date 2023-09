YouTube implementéiert Ännerunge fir Annoncen fir Zuschauer a Creatoren

YouTube mécht Ännerunge fir seng Werbepolitik, déi souwuel Zuschauer wéi och Creatoren beaflossen. D'Video-Sharing Plattform huet ugekënnegt datt et méi laang Annoncepausen wäert testen, déi zesumme gruppéiert sinn anstatt iwwer e Video verdeelt ze ginn. Dës Ännerung baséiert op Feedback vun Zuschauer, mat 79% vun hinnen léiwer Annoncen déi zesumme fir laang Form Inhalt op Fernsehbildschierm gruppéiert sinn. Zousätzlech gëtt YouTube e méi siichtbaren Indikator vun der Dauer vun all Annoncepaus.

Eng aner Ännerung op der kreativer Säit beinhalt d'Vereinfachung vum Prozess fir Inhaltscreatoren. Virdrun haten d'Creatoren méi Kontroll iwwer d'Aart an d'Placement vun den Annoncen an hire Videoen. Wéi och ëmmer, YouTube implementéiert elo en On / Off Schalter fir all Annoncen. Mat dëser Optioun aktivéiert, wäert YouTube bestëmmen wéini a wou Annoncen gewise ginn. Wann de Schalter behënnert ass, gi keng Annoncen ugewisen. D'Placement vun Mid-Video Annoncen bleift nach ëmmer um Diskretioun vum Ersteller.

Laut YouTube, iwwer 90% vun de Videoen op der Plattform hu schonn all Zorte vu Reklammen aktivéiert, sou datt den Impakt op d'Creatoren minimal sollt sinn. D'Plattform behaapt datt dës Ännerungen gemaach gi fir bescht Praktiken bannent der Creator Gemeinschaft ze verlängeren an Akommes fir Creatoren ze optimiséieren. D'ultimativ Zil ass d'Creatoren ze hëllefen méi ze verdéngen wärend d'Annonceerfahrung fir Zuschauer vereinfacht.

Et ass wichteg ze notéieren datt dës Ännerungen souwuel existent wéi och nei Videoen op der Plattform beaflossen. Zousätzlech zu méi laangen Annoncepausen a vereinfachte Reklammkontrolle fir Creatoren, wäert YouTube och shoppable Annoncen aféieren, mat deenen d'Zuschauer interagéiere kënnen, während se YouTube op hirem Fernseh kucken.

Insgesamt zielen dës Ännerunge fir d'Annonceerfarung fir Zuschauer ze verbesseren a méi Kontroll an Akommesoptimiséierung fir Creatoren op der YouTube Plattform ze bidden.

Definitiounen:

- Laangform Inhalt: Videoen déi typesch méi laang sinn wéi traditionell Kuerzform Inhalt, normalerweis méi wéi 20 Minutten laang.

- Annonce Paus: Eng Paus am Videoinhalt wou eng Annonce gewise gëtt.

- Shoppable Annoncen: Annoncen déi Zuschauer erlaben mam Inhalt ze interagéieren an direkt an der Annonce Akeef ze maachen.

