D'Privatsphär Risiken vun AI a Big Tech

Tech Firmen benotzen ëmmer méi Benotzerdaten fir kënschtlech Intelligenz (AI) Systemer ze trainéieren, déi Bedenken iwwer Privatsphär a Kontroll erhéijen. Google, zum Beispill, benotzt Gmail fir seng AI ze trainéieren fir Sätz ofzeschléissen, während Meta (Besëtzer vu Facebook) eng Milliard Instagram Posts ouni Erlaabnis benotzt huet fir seng AI ze trainéieren. Microsoft benotzt Chat Gespréicher fir säin AI Bot ze verbesseren, an aner Tech Firmen benotzen Daten fir hir AI Systemer verschidde Fäegkeeten ze léieren.

Wärend d'Benotzung vun Daten fir geziilte Reklammen heefeg ass, stellt d'Benotzung vun Daten fir fortgeschratt AI Systemer nei Risiken ze trainéieren. Generativ AI hänkt staark op grouss Quantitéiten un Daten of, wat Bedenken iwwer d'Privatsphär vun Individuen erhéicht. Tech Firmen unerkennen de Risiko a warnen dacks Benotzer iwwer perséinlech oder sensibel Informatioun ze deelen.

Ausserdeem betrëfft de Prozess vun der Ausbildung vun AI mënschlech Rezensiounen, déi Zougang zu perséinlechen Donnéeën hunn, déi mat AI Systemer gedeelt ginn. Et goufen och Fäll vun AI Systemer, déi perséinlech Informatioune lekken an Äntwert op bestëmmte Ufroen. Och wa Firmen Moossnamen op der Plaz hunn fir Leckage ze vermeiden, bleiwen hir Effektivitéit an d'Frequenz onkloer.

Privatsphär ass net déi eenzeg Suerg; et gëtt och d'Fro vun der Kontroll. D'Benotzer hu vläicht net virausgesot datt Daten déi se an der Vergaangenheet gedeelt hunn Joer méi spéit fir Zwecker wéi Konschtkreatioun, Automatisatioun oder Iwwerwaachung benotzt kënne ginn. Tech Firmen etabléieren dacks hir eege Reegelen iwwer wéi eng Donnéeën kënne benotzt ginn, wat en Desequiliber tëscht Benotzer Privatsphär a Firmekontroll erstellt.

Dës Dateschutzrisiken unzegoen erfuerdert legal Kaderen, Industriereglementer a verstäerkt Transparenz. D'Benotzer musse méi Kontroll hunn an informéiert Entscheedungen treffen iwwer wéi hir Daten vun AI Systemer benotzt ginn. D'Zukunft vun der Privatsphär an der AI Ära hänkt dovun of, de richtege Gläichgewiicht tëscht Innovatioun ze fannen an d'Rechter vun den Individuen ze schützen.

