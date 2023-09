Déi Jonk Computer- an Elektronikveräiner a Kuba spillen eng bedeitend Roll an der technologescher Entwécklung vum Land an der Versuergung vun Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien a wäit ewech. Dës Zentren goufen ufanks ënner der Leedung vum Fidel Castro gegrënnt mam Zil den digitale Trennung ze iwwerbrécken an d'Technologie och an déi meescht isoléiert Deeler vum Land ze bréngen.

De Premier Minister Manuel Marrero erkennt d'Wichtegkeet vun dëse Veräiner am Prozess vun der Bankariséierung, wat d'Accès op Bankservicer un der kubanescher Bevëlkerung implizéiert. Déi Jonk Computerveräiner sinn instrumental an dësem Prozess well se technologesch Ausbildung a Konnektivitéit u Kanner, Teenager an Erwuessener ubidden.

Dës Veräiner, déi iwwer d'Natioun verdeelt sinn, bidden eng breet Palette vu Servicer un. Si bidden Internetverbindung iwwer Wi-Fi, kreéieren Plazen fir Spiller, erliichteren d'Digitaliséierung vun Dokumenter a bidden verschidden technologesch Servicer. Ausserdeem bidden d'Veräiner spezialiséiert Formatioune fir Kanner mat spezielle Fäegkeeten un, fir datt och déi vulnérabel Membere vun der Gesellschaft vun dëse Ressourcen profitéiere kënnen.

Nieft hiren direkten Servicer droen d'Young Computer an Electronics Clubs och zu de strategesche Programmer vum Land bäi, wéi e-Government Initiativen. Dëst weist hir bedeitend Roll bei der Fortschrëtter vun der technologescher Alphabetiséierung an der Participatioun an der digitaler Landschaft.

Insgesamt transforméieren dës Veräiner d'Liewe andeems se technologesch Ressourcen an Ausbildung un all Segmenter vun der Gesellschaft ubidden, besonnesch a wäit ewech. Si sinn entscheedend fir de gläichen Zougang zu Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien ze förderen, digital Inklusioun ze förderen an dem technologesche Fortschrëtt vu Kuba ze féieren.

