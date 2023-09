By

Xiaomi huet ugekënnegt datt et d'Zuel vun Android Updates fir seng Smartphones ausbaue wäert, ugefaange mat der kommender Xiaomi 13T Serie. Virdru gouf d'Mark kritiséiert fir seng limitéiert Software Support, déi eeler Geräter ouni Updates an der Mëtt vun hirer Liewensdauer hannerloossen.

D'Xiaomi 13T an Xiaomi 13T Pro, déi am September 26 zu Berlin enthüllt ginn, wäerten net nëmmen Kameratechnologie vu Leica hunn, mee kréien och 4 Android Updates a 5 Sécherheetsupdates. Dës Beweegung zielt fir Xiaomi an der Linn mat Konkurrenten wéi Samsung ze bréngen, déi hir Software Support fir eng breet Palette vun Apparater scho verlängert hunn.

Mat Privatsphär a Sécherheet ëmmer méi wichteg fir Konsumenten, ass et entscheedend fir Firmen an hir Software Teams ze investéieren an ze garantéieren datt Geräter sécher bleiwen och nodeems den neien OS Zyklus eriwwer ass. Dem Xiaomi seng Entscheedung fir méi Updates ze bidden reflektéiert dës verännert Konsumentefuerderung a kéint Clienten unzéien déi Software Support prioritär stellen.

Apple gouf laang als den Industriebenchmark fir Software Support ugesinn, mat iPhone Benotzer déi 5 Joer Updates kréien. Wärend Android Geräter traditionell hannerlooss hunn, ass et encouragéiert méi Marken ze gesinn, déi eng ähnlech Approche adoptéieren an op méi dacks Updates drécken.

Zousätzlech zu Xiaomi gëtt Google och geruff seng Software-Ënnerstëtzung fir all Pixel Telefonen ze verlängeren, déi vum internen Tensor ugedriwwe ginn, ugefaange mat der kommender Pixel 8 Serie. Dëst weist op eng méi breet Verréckelung an der Industrie Richtung Prioritéit vu Softwareupdates an eng méi laang Liewensdauer fir Smartphones ze garantéieren.

Quellen:

– News18 Tech