Xiaomi ass agestallt fir déi héich erwaart 13T Serie an Europa am September 26 ze lancéieren. Dës Geräter wäerten déi éischt an der Xiaomi Famill sinn fir onheemlech Software Support ze kréien, dorënner 4 OS Updates a 5 Joer Sécherheetspatches. D'13T Serie besteet aus zwee Modeller: den Xiaomi 13T an den Xiaomi 13T Pro, deen och offiziell bestätegt gouf.

Inoffiziell gëtt erwaart datt béid Telefone mam MIUI 14 debutéieren baséiert op Android 13, déi lescht ëffentlech verfügbar Versioun vun der Xiaomi Haut. Wärend offiziell Spezifikatioune net opgedeckt goufen, proposéiere Leckage datt den 13T Pro ähnlech wéi de Redmi K60 Ultra wäert sinn, mat engem Dimensity 9200+ Chipsatz an enger 5,000mAh Batterie mat 120W Schnellladung. Op der anerer Säit kënnt de reguläre 13T mat der Dimensity 8200-Ultra an enger 5,000mAh Batterie mat méi lues 67W Laden.

Béid Geräter ginn rumoréiert fir verschidde Funktiounen ze deelen, dorënner e 6.67 Zoll 144Hz AMOLED Display mat enger Resolutioun vun 1,220 x 2,712 Pixel. Den Ecran gëtt erwaart eng beandrockend Peak Hellegkeet vun 2,600 nits ze bidden. Ausserdeem kommen d'Telefone mat engem IP68 Bewäertung fir Waasser- a Stëbsresistenz, souwéi Gorilla Glass 5 Schutz fir hir Displays.

Ee merkbare Ënnerscheed tëscht dem 13T Pro an dem K60 Ultra ass d'Kamera Spezifikatioune. D'13T Serie gëtt rumoréiert eng 50MP Haaptkamera mat engem IMX707 Sensor, eng 50MP Telekamera mat enger 50mm Objektiv, eng 12MP ultrabreet Kamera mat enger 15mm Lens, an eng 20MP Selfie Kamera. Interessanterweis wäerten dës Kameraen de Leica Branding droen, an d'Kamera App enthält déi üblech Set vu Leica Features.

Laut Leckage gëtt de Xiaomi 13T mat 8 GB RAM an 256 GB Späichere bei 700 € geprägt, während de méi héije Xiaomi 13T Pro, ausgestatt mat 12 GB RAM an 512 GB Späichere, fir 900 € verkaaft gëtt.

Insgesamt ass d'Xiaomi 13T Serie geformt fir eng héichverspriechend Opstellung mat beandrockende Software Support a mächteg Features ze sinn. Fans an Tech-Enthusiaster si gespaant op den offiziellen Start fir hir Hänn op dës Apparater ze kréien.

