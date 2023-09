Microsoft Partner mat Barclays fir Xbox Mastercard ze lancéieren

Microsoft huet seng Zesummenaarbecht mat Barclays ugekënnegt fir den "Xbox Mastercard" aféieren, eng nei Kreditkaart speziell fir Xbox Benotzer entwéckelt. Och wann et exklusiv fir Xbox Insiders den 21. September verfügbar ass, gëtt et bis 2024 fir all Benotzer an den USA zougänglech.

D'Xbox Mastercard bitt de Benotzer d'Méiglechkeet Punkte fir Xbox Spiller an Add-ons op Basis vun hiren Akeef ze verdéngen. Verschidde Kategorien wäerten beschleunegt Akommesraten ubidden, sou wéi 5x Kaartepunkte op berechtegte Produkter am Microsoft Store, 3x Kaartepunkte op berechtegte Streaming Servicer wéi Netflix an Disney+, an 3x Kaartepunkte op berechtegten Iessliwwerungsservicer wéi Grubhub an DoorDash. Fir all aner alldeeglech Akeef verdéngen Clienten 1x Kaart Punkten.

Zousätzlech wäerten d'Kaartemembere verschidde Virdeeler genéissen, dorënner 5,000 Kaartepunkten (entspriechend engem Wäert vun $ 50) no hirem éischte Kaf. Nei Membere kréien dräi Méint Xbox Game Pass Ultimate, ënner anerem Virdeeler.

Interesséiert Individuen mussen als éischt Deel vum Xbox Insider Programm ginn fir Zougang zu der Xbox Mastercard ze kréien. D'Disponibilitéit vun der Kaart gëtt a Wellen fir Insider Memberen am ganze Rescht vum 2023 agefouert. Vum 21. September un kënnen d'Benotzer d'Kaart ufroen.

D'Xbox Team sot: "Mir wëssen datt Spiller interesséiert sinn fir méi Wäert vun Xbox ze kréien, a mir hunn Feedback vun der Gemeinschaft héieren datt se méi Weeër wëllen fir Wäert aus hiren Akeef ze kréien ... D'Xbox Mastercard wäert exklusiv fir Xbox Insider verfügbar sinn an déi 50 USA ab September 21, mat Disponibilitéit fir all Xbox Spiller an de 50 USA kommen am Joer 2024.

Sidd Dir plangt eng Xbox Mastercard ze kréien? Loosst eis an der Kommentarsektioun hei drënner wëssen.

