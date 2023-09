Microsoft wäert Xbox Digital Broadcast op Tokyo Game Show 2023 hosten

Microsoft huet ugekënnegt datt et d'Xbox Digital Broadcast op der kommender Tokyo Game Show 2023 organiséiert. D'Sendung fënnt den 21. September um 2:00 Auer PT / 5:00 Auer ET / 18:00 JST statt.

Wärend der Sendung wäert Microsoft Fortschrëtterupdates op Spiller vun Xbox Game Studios a Bethesda Softworks ubidden. Zousätzlech wäerte se eng kreativ divers Sammlung vu Spiller weisen, erstallt vun Entwéckler haaptsächlech a Japan an Asien. D'Evenement enthält och Ukënnegung vun neie Spiller déi op Xbox Game Pass kommen.

D'Xbox Digital Broadcast wäert iwwer verschidde Plattformen zougänglech sinn. Zuschauer kënnen d'Sendung um offiziellen Tokyo Game Show YouTube Kanal kucken, wéi och Xbox soziale Kanäl. D'Sendung wäert a verschidde Sprooche verfügbar sinn, dorënner Englesch, Japanesch, Koreanesch, Vereinfacht Chinesesch, Traditionell Chinesesch, Malaiesch, Thai, Vietnamesesch, Indonesesch, Franséisch, Däitsch a Kastilesch Spuenesch.

Dëst Evenement stellt eng spannend Geleeënheet fir Gameren a Fans vun Xbox fir déi lescht Updates an Ukënnegung iwwer zukünfteg Spiller ze kréien. Et beliicht och Microsoft säin Engagement fir déi japanesch an asiatesch Spillmäert, weist d'Talent an d'Kreativitéit vun der Regioun.

D'Tokio Game Show ass eng jährlech Spillexpo déi a Japan ofgehale gëtt, mat de leschten Entwécklungen an der Spillindustrie. Et déngt als Plattform fir Spill Entwéckler, Hardware Firmen, a Spillerinne Enthusiaster zesummen ze kommen an d'Welt vum Spill ze feieren.

