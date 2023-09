Onlabeléiert Annoncen op X Maacht Bedenken iwwer Transparenz a Konformitéit mat FTC Richtlinnen

D'Benotzer vun der populärer sozialer Netzwierkplattform, X (fréier als Twitter bekannt), hunn Bedenken iwwer d'Erscheinung vun unlabeléierten Annoncen an hire Feeds opgeworf. Dës Annoncen, déi de Benotzer als organesch Posts zerwéiert ginn, hunn eng Debatt iwwer Transparenz a Konformitéit mat de Richtlinnen vun der Federal Trade Commission (FTC) ausgeléist.

Et ass de Moment net kloer ob X, ënner dem Besëtz vum Elon Musk, d'Annonceetiketten virsiichteg ewechgeholl huet oder ob et e temporäre Feeler ass. D'Benotzer hu gemellt datt se dës net-labeléiert Annoncen souwuel an der algorithmesch empfohlene "Fir Iech" Feed an der "Following" Tab gesinn, déi nëmmen Inhalt vu Konten weist, déi e Benotzer verfollegt. Dëse Manktem u Verëffentlechung huet zu Kritik vu Benotzer an Industrieexperten gefouert.

D'Sarah Kay Wiley, Direkter vun der Politik a Partnerschafte bei adtech Watchdog Nonprofit Check My Ads, huet d'Thema beliicht a festgehalen datt de Mangel u Label d'Konsumenten täuscht a géint FTC Richtlinnen iwwer täuschend Annoncen geet. De FTC huet virdru d'Wichtegkeet betount fir bezuelte Reklammen kloer ze markéieren fir Konsumenten ze vermeiden.

Fir ze bestëmmen ob e Post eng Annonce ass, kënnen X Benotzer op déi dräi Punkt Ikon an der oberer rechter Ecke vum Post klickt oder tippen. Wann de Post eng Annonce ass, zousätzlech Optiounen wéi "Net interesséiert an dëser Annonce", "Annonce mellen", a "Firwat dës Annonce?" wäert verfügbar sinn. D'Benotzer hu gemierkt datt dës Menüoptiounen nëmmen op Annoncen präsent sinn déi Etiketten feelen, wat bestätegt datt de Mangel u Verëffentlechung op X Annoncen virsiichteg ass.

Ausserdeem huet X viru kuerzem seng Annonce Verëffentlechungen geännert, experimentéiert mat neie Labels. Wärend den traditionelle "Promotéiert" Label um ënnen lénks Säit vun engem Tweet ugewise gouf, ass d'Plattform op e méi klengen "Ad" Label an der oberer rechter Ecke gewiesselt. Wéi och ëmmer, e puer Annoncen hunn nach ëmmer de "Promotéiert" Label. D'Benotzer musse fir entweder Label uewen oder ënnen vun engem Post kucken fir ze bestëmmen ob et eng Annonce ass.

Et ass wichteg ze bemierken datt dës net-labeléiert Annoncen keng Drëtt Partei Annoncen sinn, awer direkt iwwer X's Werbeplattform zerwéiert ginn. D'Firma gëtt vun Annonceuren bezuelt fir dës Annoncen iwwer de sozialen Netzwierk ze lafen. Wéi och ëmmer, X liwwert keen ëffentleche Label oder Verëffentlechung fir d'Konsumenten z'informéieren datt d'Posts Annoncë sinn.

D'Erscheinung vun dësen unlabeléierten Annoncen mécht Bedenken iwwer d'Transparenz vun der Plattform an d'Konformitéit mat FTC Richtlinnen. Annonceuren a Marken, déi X als Werbeplattform benotzen, kënne potenziell Verbëndlechkeete konfrontéieren wéinst dem Mangel u Label op hir Annoncen. D'Iwwerwaachung vu soziale Medien Reklammpraktiken gëtt wesentlech fir d'Konsumenten ze schützen an d'Transparenz an der Industrie ze garantéieren.

