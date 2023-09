Twitter Annoncen fonnt ginn net markéiert an de folgende Feeds vun de Benotzer

Twitter, elo bekannt als X, gouf gefaangen ouni markéiert Annoncen an de Follower Feeds vun de Benotzer ze lafen, wat Bedenken iwwer täuschend Reklammepraktiken erhéicht. Wann Dir duerch de Folgenden Feed am Chrome Webbrowser scrollt, huet TechCrunch e puer net-labeléiert Annoncen entdeckt, gemëscht mat reegelméissege Poste vu gefollegte Konten a richteg markéiert Annoncen. Dëst mécht et schwéier fir d'Benotzer tëscht reguläre Posts an Annoncen z'ënnerscheeden. Et ass net kloer ob dëst Thema e Feeler ass oder eng bewosst Ännerung geduecht fir Konsumenten ze täuschen.

An den Tester, déi vum TechCrunch duerchgefouert goufen, gi verschidde net-labeléiert Annoncen vu Konten begéint, déi net gefollegt goufen. Déi eenzeg Indikatioun datt dës Annoncen waren, war andeems Dir op den Dräi-Punktmenü uewe riets vum Post klickt. De Menü huet Engagementoptiounen am Zesummenhang mat der Annonce geliwwert an erlaabt d'Benotzer Handlungen auszeféieren wéi zB Mutéieren oder de Kont ze blockéieren. E puer vun den entdeckten net markéierten Annoncen ware mat NFL-Teams verbonnen, wat beweist datt eng breet Palette vun Inhalter beaflosst ka sinn.

De Problem mat unlabeléierten Annoncen follegt en Update X, deen zu sengem Annonceetikettformat am Juli gemaach gouf, wou de méi prominente "Promotéiert" Label um Enn vun den Annoncen duerch e méi klengen "Ad" Label am Top-riets vum Post ersat gouf. Kritiker hunn argumentéiert datt dës nei Placement Annoncen manner bemierkbar gemaach huet. Wéi och ëmmer, och mam neie Etikettéierungsformat, goufen d'Annoncen nach ëmmer technesch als solch bezeechent.

De Mangel u Annonceetiketten op dësen Annoncen mécht Bedenken iwwer täuschend Reklammepraktiken an huet Uruff fir eng Enquête vu reglementaresche Autoritéiten opgefuerdert, sou wéi d'Federal Trade Commission (FTC). E puer Experten gleewen datt X muss verlaangt ginn all Donnéeën ze verëffentlechen, déi duerch dës Annoncen gesammelt ginn, a Geldstrofen a Sanktiounen stellen. D'Thema stellt och Froen iwwer dem X säin ad-ënnerstëtzte Modell op an ob et effektiv e "Mark sécher" Site fir Annonceuren erhalen kann.

Déi net-labeléiert Annoncen schéngen e lafende Problem ze sinn, well Reklamatiounen iwwer si virdru gemellt goufen. D'Situatioun kann regulatoresch Ermëttlungen iwwer d'USA unzéien, wat dem X säi Ruff weider schued. Dëst Thema reflektéiert och negativ op dem X säin nei agestallte CEO, Linda Yaccarino, deen d'Firma am Juni bäitrieden mam Zil Annonceuren ze berouegen an Akommes ze verbesseren. Den X huet awer keng Kommunikatiounsdepartement méi fir d'Pressefroen ze behandelen.

Als Äntwert op Ufroen huet X eng automatiséiert E-Mail-Äntwert zur Verfügung gestallt, datt se beschäftegt waren a méi spéit zréckzekréien.