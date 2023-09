WTWH Media kritt HME Business a Mobilitéitsmanagement Publikatiounen

WTWH Media, LLC huet viru kuerzem zwou digital Publikatiounen, HME Business and Mobility Management, vun 1105 Media, Inc. Déi finanziell Konditioune vun der Acquisitioun goufen net bekanntginn.

HME Business a Mobilitéitsmanagement si Medieneigenschaften déi sech op d'Hausmedizinesch Ausrüstungsindustrie a Mobilitéitsprofesser konzentréieren, dorënner Rehabilitatiounsliwweranten a Kliniker. WTWH Media, eng Portfoliofirma vu Mountaingate Capital, huet seng Präsenz am Gesondheetssektor duerch dës Acquisitioun ausgebaut. D'Firma hat virdrun dëst Joer Aging Media Network kaaft.

D'Zousatz vun HME Business and Mobility Management zum WTWH Healthcare and Life Sciences Portfolio wäert nei Ressourcen fir Annonceuren ubidden an d'Offer vun der Firma an dësen Noperschaften ausbauen. D'Publikatiounen, mat iwwer 20 Joer Geschicht, bidden déif Neiegkeeten, Analyse, Produkttrends, a Feature Geschichten aus enger Produktperspektiv.

D'Laurie Watanabe, de laangjärege Redakter vu Mobilitéitsmanagement, wäert weiderhin béid Publikatiounen iwwerwaachen an d'WTWH Healthcare and Life Sciences Team bäitrieden.

Dëst markéiert déi drëtt Acquisitioun vum WTWH Media am Joer 2023. Virdru hat d'Firma Aging Media Network, d'Muttergesellschaft vun Hospice News, an PMQ Pizza Magazin. Dës Acquisitioun stäerkt dem WTWH seng Offeren am Gesondheets- a Liewenswëssenschaftssektor, fördert Industrieverbindungen, Gedanke Leadership, an Zesummenaarbecht an der Gesondheetsindustrie.

Insgesamt verbessert d'Acquisitioun vun WTWH Media vun HME Business and Mobility Management hir Präsenz am Heemmedizineschen Ausrüstung a Mobilitéitsraum, bitt nei Méiglechkeeten fir Annonceuren an erweidert hir Ressourcen am Gesondheetssektor.

Quellen:

- WTWH Media, LLC

- 1105 Media, Inc.