World of Warcraft Enthüllt Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft huet säin héich erwaarten Upëff vum Patch ugekënnegt, Guardians of the Dream, dee spannend neien Inhalt fir Spiller aféieren. Dëse grousse Patch wäert eng nei Zone weisen, eng Erausfuerderung Razzia, an e frësche Pool vu Mythic+ Dungeons.

Den Highlight vu Guardians of the Dream ass déi nei Zone, déi Spiller déif an dat mystescht Räich hëlt, bekannt als den Smaragddraum. Dës spirituell Dimensioun ass laang en Deel vun der Warcraft Lore gewiescht, a Spiller begéinen hefteg Primalistesch Kräfte gefouert vum formidabele Fyrakk, der Ausféierung vum Feier. An dësem ni-virdrun-gesinn Räich ze fueren wäert d'Fäegkeet an Tapferkeet vun Abenteuer testen.

De Patch stellt och d'Amirdrassil Razzia vir, eng spannend Begeeschterung mat den Druiden vun der Flam. Dës Razzia bitt eng eenzegaarteg Erfarung well d'Spiller d'Méiglechkeet hunn Draachen ze fueren wéi se déi fléiend Flam Druiden verfollegen, déi Verstouss am Smaragddraum verursaachen. Wéi och ëmmer, d'Entwéckler sinn virsiichteg iwwer d'Mechanik a plangen d'Begeeschterung extensiv ze testen ier se et an d'Live-Spill verëffentlecht.

Ausserdeem enthält de Patch en aktualiséierten Mythic+ Dungeon Pool fir d'Saison 3. D'Spiller kënnen Smaragd Dream-themed Dungeons vu fréiere Expansioune erwaarden, wéi Darkheart Thicket an The Everbloom. Zousätzlech ass den Dawn of the Infinites megadungeon an zwee Flilleken opgedeelt, a bitt méi usprochsvollen Inhalt fir Spiller.

Fir Casual Spiller gëtt et vill Outdooraktivitéite fir ze genéissen. De Patch stellt en Zyklus vun dräi ëffentlechen Eventer vir: de Superbloom, inspiréiert vun Overwatch seng Notzlaaschtkaarten, e Bauerevent wou d'Spiller Währungen a Belounungen sammele kënnen, an d'Smaragd Bounty, wou d'Spiller Somen planzen a kucken wéi se an Beem wuessen, déi eenzegaarteg Belounungen ubidden.

D'Spiller kënnen den neie Patch op der PTR (Public Test Realm) méi spéit dës Woch probéieren. Mat sengem spannenden neien Inhalt versprécht Guardians of the Dream World of Warcraft Spiller eng spannend an immersiv Erfahrung am Emerald Dream ze bidden.

