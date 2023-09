E kierzlech verëffentlecht G20 Dokument virbereet vun der Weltbank huet Indien d'Benotzung vun der digitaler ëffentlecher Infrastruktur (DPI) gelueft fir finanziell Inklusioun ze förderen an digital Transformatioun z'erméiglechen. D'Dokument beliicht Indien erfollegräich Ëmsetzung vu Schlëssel DPI Komponenten wéi Aadhaar, den digitale ID System, an UPI, den digitale Bezuelsystem. Et lueft dem Indien seng Approche fir d'Potenzial vun DPI opzemaachen fir net nëmmen inklusiv Finanzen ze profitéieren, awer och Beräicher wéi Gesondheet, Educatioun an Nohaltegkeet z'ënnerstëtzen.

Den Indien Stack, eng Kombinatioun vun digitaler ID, interoperabele Bezuelungen, eng digital Umeldungsinformatioun, a Kont Aggregatioun, gëtt als exemplaresch Modell zitéiert, deen en beandrockend 80 Prozent finanziell Inklusiounsquote a just sechs Joer erreecht huet. Dëse Feat hätt bal fënnef Joerzéngte gedauert ouni eng DPI Approche. D'Dokument erkennt och d'Bedeitung vun den digitale ëffentlechen Infrastruktursystemer vun anere Länner, wéi de Singpass vu Singapur, de PhilSys vun de Philippinen, an den UAE-Pass vun der UAE.

Digital Public Infrastructure (DPI) bezitt sech op d'Blöcke oder Plattformen, déi d'Liwwerung vu wesentleche Servicer un d'Bierger erméiglechen, digital Inklusioun ze förderen an d'Liewen ze verbesseren. DPIs si charakteriséiert duerch Interoperabilitéit, Oppenheet an Inklusivitéit, déi Technologie profitéiere fir kritesch ëffentlech a privat Servicer ze bidden. Indien's Datempowerment and Protection Architecture (DEPA) a Account Aggregator (AA) Framework ginn och als Notabele Komponente vu sengem DPI zitéiert.

De Bericht beliicht weider déi séier an transformativ Adoptioun vu schnelle Bezuelsystemer, mat Beispiller aus Indien a Brasilien, wou UPI a Pix bedeitend Popularitéit gewonnen hunn. Eleng an Indien huet d'UPI iwwer 9.41 Milliarde Transaktioune veraarbecht, am Betrag vu ronn 14.89 Billioun Rs, am Mee 2023. Dëst representéiert bal 50 Prozent vum nominale PIB vun Indien fir d'Steierjoer 2022-23.

Ee entscheedende Aspekt vun DPIs ass hir Fäegkeet fir mateneen ze ergänzen an z'integréieren, existéierend Aschränkungen ze reduzéieren an hiren Impakt auszebauen. D'Dokument beliicht wéi oppe APIen an digital ID Systemer Servicer wéi e-KYC oder Fernauthentifikatioun erlaben. Den indeschen Aadhaar biometreschen Identifikatiounssystem, deen iwwer eng Milliard Leit ofdeckt, erlaabt Finanzdéngschtleeschter d'Identitéit vun engem Individuum op afstand ze authentifizéieren, och mat Selfie-baséiert Mechanismen.

DPIs vun Indien hunn och hire Wäert fir de Privatsecteur bewisen, besonnesch fir Finanzdéngschtleeschter (FSPs) a Mikro, kleng a mëttel Entreprisen (MSMEs). Den AA-Ökosystem, aktivéiert vun DPIs, huet zu méi héije Konversiounsraten am PME Prêt gefouert, bedeitend Erspuernisser an Ofschätzungskäschte, an eng Reduktioun vu Bedruch-relatéierten Ausgaben fir Netbank Finanzfirmen (NBFCs) an Indien. Zousätzlech huet d'Ëmsetzung vun DPIs wéi Indien Open Credit Enablement Network (OCEN) d'MSME erliichtert fir Kreditt ze sécheren op Basis vun hirer Geschäftsgeschicht anstatt kierperlecher Niewefuerderungen.

Insgesamt betount d'G20 Dokument wéi Indien seng exemplaresch Approche fir digital ëffentlech Infrastruktur instrumental war fir d'finanziell Inklusioun ze féieren an d'digital Transformatioun ze stimuléieren. Andeems Dir DPI Komponente wéi Aadhaar an UPI benotzt, huet Indien bedeitend Schrëtt gemaach fir d'Liewe vun de Bierger ze verbesseren, héich Niveaue vu Kontebesëtzer z'erreechen an de Wuesstum vum Privatsekteur ze förderen.

