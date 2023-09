Indien Digital Public Infrastructures (DPIs) hunn international Luef vun der Weltbank kritt fir hiren transformativen Impakt an de leschte Jorzéngt. D'Weltbankdokument, virbereet als Deel vun der G20 Global Partnership for Financial Inclusion, huet d'Efforte vun der Narendra Modi gefouert Regierung unerkannt fir d'DPIs ëmzesetzen an déi entscheedend Roll vun der Regierungspolitik a Regulatioun bei der Gestaltung vun dëser Landschaft beliicht.

Ee vun de bemierkenswäerte Leeschtungen, déi am Bericht beliicht sinn, ass de schnelle Fortschrëtt vun Indien an der finanzieller Inklusioun. D'Jan Dhan Yojana (JAM) Dräifaltegkeet, déi aus dem Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, an Handysnummeren besteet, huet eng vital Roll gespillt fir d'Erhéijung vun der finanzieller Inklusiounsraten. A just sechs Joer huet Indien et fäerdeg bruecht seng finanziell Inklusiounsquote vu 25% am Joer 2008 op iwwer 80% vun Erwuessener ze erhéijen. Dëse bedeitende Sprong huet d'Rees Richtung finanziell Inklusioun ëm bis zu 47 Joer verkierzt, haaptsächlech un den Afloss vun DPIs zougeschriwwen.

Wärend DPIs eng entscheedend Roll bei der Erreeche vun dësem Feat gespillt hunn, erkennt de Bericht och d'Wichtegkeet vun aneren Ökosystemvariablen a Politiken. Dës enthalen Interventiounen fir e méi erméiglechen gesetzlechen a reglementaresche Kader ze kreéieren, national Politik fir de Kontebesëtzer auszebauen, an d'Benotzung vun Aadhaar fir Identitéitsverifizéierung.

DPIs vun Indien hunn net nëmmen den ëffentleche Secteur transforméiert, awer och d'Effizienz fir privat Organisatiounen verbessert. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) hunn positiv Auswierkunge gemellt wéi en 8% méi héije Konversiounsquote bei PME Prêten, eng 65% Reduktioun vun den Ofschätzungskäschte, an eng 66% Ofsenkung vun de Bedruch Detektiounskäschten.

D'Erfollegsgeschicht vun Indien Unified Payments Interface (UPI) gouf och am Bericht beliicht. Eleng am Mee 2023 goufen et iwwer 9.41 Milliarden UPI Transaktioune geschat op ongeféier ₹ 14.89 Billioun. Fir d'Steierjoer 2022-23 huet de Gesamtwäert vun den UPI Transaktioune bal 50% vum nominale PIB vun Indien erreecht. D'UPI-PayNow Interlinking tëscht Indien a Singapur, operationaliséiert am Februar 2023, huet méi séier, méi bëlleg a méi transparent grenziwwerschreidend Bezuelungen erliichtert, a alignéiert mat de G20 seng finanziell Inklusioun Prioritéite.

Als Ofschloss hunn d'DPIs vun Indien eng pivotal Roll gespillt fir d'finanziell Inklusioun ze beschleunegen an den ëffentlechen a private Secteur z'änneren. D'Digitaliséierungsefforten, kombinéiert mat ënnerstëtzende Politiken a Reglementer, hunn dem Indien säi Fortschrëtt an enger Fraktioun vun der Zäit gefuer, déi et traditionell gedauert hätt. Den Erfolleg vun Initiativen wéi d'JAM Trinity an UPI weisen d'Kraaft vun der digitaler Infrastruktur fir de wirtschaftleche Wuesstum an d'Inklusivitéit ze féieren.

Quellen:

- Weltbank Dokument virbereet als Deel vun der G20 Global Partnerschaft fir Finanzinclusioun