Haut d'Wuert Äntwert: Whisk

Wann Dir haut Wordle spillt an e bëssen Hëllef braucht, mir hunn Iech ofgedeckt. D'Wordle Äntwert fir den 12. September ass e Wuert vu fënnef Buschtawen, a mir hunn e puer Hiweiser fir Iech an déi richteg Richtung ze lenken. Hei ass wat Dir wësse musst:

Et gëtt ee Vokal an dësem Wuert.

D'Wuert vun haut fänkt mat 'W' un.

Dëst Wuert huet keng widderhuelend Buschtawen.

Dëst Wuert ass den Numm vun enger Zort Kicheninstrument dat benotzt ka ginn fir Saachen ze mëschen an se flauscheg ze maachen.

Wann Dir nach ëmmer net sécher sidd, ass d'Äntwert Schloen. Et huet eis bal all eis Guesses gedauert, awer mir hunn et fäerdeg bruecht et just an der Zäit mat enger Guess ze kréien. Vergiesst net Är Wordle Äntwert ze deelen wann Dir fäerdeg sidd, awer denkt drun et net fir anerer ze verduerwen!

Wordle huet massiv Popularitéit gewonnen zënter hirem Start am Oktober 2021. Millioune Spiller checken all Dag an fir hir Wuertschätzungsfäegkeeten ze testen. Den Erfolleg vum Spill huet zu der Verbreedung vu Klonen an App Stores gefouert. Wéi och ëmmer, d'Original Wordle, entwéckelt vum Dan Wardle, bleift e Favorit tëscht de Spiller.

An engem interessanten Tour vun Eventer huet d'New York Times Wordle fir eng onbekannt siwe-Figur Zomm kaaft. D'Spill fällt elo ënner dem Dach vun der Zeitung vun Online Spiller. Wärend d'Acquisitioun e puer hannert-de-Kulissen Entwécklungen bruecht huet, ass d'Spill selwer fräi an onverännert bliwwen.

Trotz e puer initialen Migratiounsprobleemer an der Entfernung vu ruppeg Wierder aus dem Wierderbuch, setzt Wordle weider Spiller mat sengem einfachen awer Suchtfaktor Spill ze begeeschteren. Also weider roden a vill Spaass beim Wordle spillen!

Definitiounen: