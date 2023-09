Wordle 811 Äntwert: 8. September

By

De Wordle Puzzel vun haut bitt en eenzegaartegen Twist un déi üblech Strategien. An de fréie Deeg vum Spill hunn d'Spiller dacks op Vokal-schwéier Wierder wéi "Audio" oder "Soare" als Ausgangspunkt vertraut. De Glawen war datt wann e Wuert déi grouss Vokaler enthält, de Rescht wier einfach erauszefannen. Allerdéngs hunn d'Spiller séier entdeckt datt Konsonanten eng méi entscheedend Roll gespillt hunn.

Haut hu mir eng selten Geleeënheet fir d'Vokal-schwéier Strategie ze iwwerpréiwen. D'Wuert fir dëst Puzzel ass souwuel obskur an enthält dräi verschidde Vokaler. Et ass e gemeinsamt Wuert, vermeit d'Benotzung vun ongewéinleche Bréiwer. Déi recommandéiert Approche ass mat engem Vokal-schwéier Wuert unzefänken an dann d'Bréif Eliminatiounstechnik ze benotzen.

Fir Iech laanscht ze hëllefen, hei sinn e puer wäertvoll Hiweiser fir de Puzzel vun haut ze léisen:

1. D'Wuert fänkt mam Buschtaf R un.

2. Et enthält dräi Vokaler.

3. D'Wuert endet mam Buschtaf E.

4. En anere Vokal am Wuert ass O.

5. De leschte Vokal am Wuert ass U.

Wann Dir dës Hiweiser suergfälteg berücksichtegt, sollt d'Äntwert bannent erreechbar sinn. Wéi och ëmmer, wann Dir Iech festhält, scroll down fir d'Léisung.

SPOILER ALERT! Fuert weider nëmmen wann Dir d'Äntwert op de Wordle Puzzel vun haut sicht.

D'Wuert vun haut ass "ROUSE". Et heescht "fir een z'erwächen oder een méi aktiv oder opgereegt ze maachen". Denkt drun muer nach eng Kéier matzemaachen fir méi Hiweiser an Hiweiser.

Definitiounen:

- Vokal: E Riedsound dee mat enger oppener Konfiguratioun vum Vokaltrakt produzéiert gëtt, wat d'Loft erlaabt ouni Ënnerbriechung glat ze fléissen.

- Konsonant: E Riedsound dee produzéiert gëtt mat enger Verengung oder Obstruktioun vum Vokaltrakt.

- Obskur: Net gutt bekannt oder schwéier ze verstoen.

