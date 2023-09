DNA Duerchbroch léist Joerzéngte-ale Kale Fall, féiert zu Mord Käschten

By

En DNA Duerchbroch huet zu der Opléisung vun engem kale Fall gefouert, dee fir Joerzéngte ongeléist bliwwen ass. Am November 1994 gouf de Robin Lawrence an hirem Heem zu Springfield, Virginia, an hirem Heem gestach fonnt. Detektiven hunn e Stéck forensesche Beweiser vun der Kriminalitéit gesammelt, déi entscheedend waren fir de Fall ze léisen.

D'DNA Beweiser, déi deemools gesammelt goufen, hu keng Quellen an der Policedatenbank entspriechen. Wéi och ëmmer, am Joer 2019 gouf d'DNA un eng DNA Testfirma a Virginia presentéiert. Mat der DNA huet d'Firma e Profil entwéckelt an huet ugefaang genealogesch Datenbanken ze sichen, schlussendlech féiert Detektiven zu engem Verdächtege mam Numm Steven Smerk.

Fir d'Identitéit vum Smerk weider ze bestätegen, huet d'Police digital Komposit Skizzen benotzt baséiert op der DNA Technologie, déi vum Parabon NanoLabs geliwwert gëtt. Andeems Dir dës Skizzen mat Fotoe vum Smerk als méi jonke Mann vergläicht, konnten Detektiven e Match feststellen.

Detektiven sinn op New York gereest, mam Smerk geschwat an eng DNA Probe gesammelt. Beim Austrëtt hunn si dem Smerk eng Visittekaart zur Verfügung gestallt. Kuerz drop huet de Smerk d'Detective geruff an d'Verbriechen zouginn. Hien ass dunn op d'lokal Policebüro gaangen an huet sech erginn.

Nom Chef Kevin Davis vum Fairfax Grofschaft Police Department, huet de Smerk eng voll Beicht gemaach, genuch Detailer liwwert fir d'genetesch Genealogiefuerschung ze bestätegen. Davis betount, datt d'Kriminalitéit engem zoufälleg Akt schéngt, ouni bekannt Verbindung tëscht Smerk an Lawrence. Smerk huet kee fréiere kriminellen Rekord an dëst ass seng éischt Verhaftung.

No bal dräi Joerzéngte vun Enquête, Smerk gouf an Haft geholl a wäert aus New York zu Virginia ausgeliwwert ginn zweet-Diplome Mord Käschten Gesiicht. D'Autoritéiten hunn keng aner potenziell Verbrieche mat Smerk identifizéiert.

Dësen Duerchbroch déngt als Testament fir d'Fortschrëtter an der DNA Technologie an der Genealogiefuerschung, déi Hoffnung fir d'Léisung vu kale Fäll ubitt, déi laang net geléist sinn.

Source: CBS News (Kerry Breen)