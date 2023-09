Microsoft schafft un AI-Powered Live Wallpapers fir Windows 11

Microsoft gëtt rumoréiert AI-ugedriwwen Live Wallpaper fir Windows 11 z'entwéckelen, wat d'Gesamt Benotzererfarung verbesseren kéint. Dës Live Wallpaper géifen AI Technologie benotzen fir d'Tiefe Perceptioun unzepassen an e méi interaktivt Desktop-Ëmfeld ze kreéieren. D'Tapete géife méi "lieweg" erschéngen andeems se bewegt oder verschwannen an Äntwert op Cursorbewegungen oder Apparataktivitéit.

Berichter suggeréieren datt Microsoft e "Parallax-Effekt" an engem Upëff vum Update aféieren kann, wat d'Tapete schéngen e bësse méi lues ze beweegen wéi den Inhalt uewendriwwer, d'Tiefe an d'Immersioun bäidréit. Dës AI-verstäerkte Tapeten ginn erwaart gutt mat Touch-aktivéierten Apparater wéi Pëllen an traditionelle Mausbewegungen ze schaffen.

Microsoft huet vill an AI Technologien investéiert, evident aus der Integratioun vu Bing Chat an der Windows Sichfunktioun. D'Aféierung vu Live Wallpaper ass en anert Beispill vum Microsoft Engagement fir AI an hir Produkter z'integréieren. Och wann d'Feature vläicht net sou glat op eeler Hardware funktionnéiert, ass et erwaart eng méi glatter a méi engagéiert Erfahrung op méi nei Laptop oder Desktop PCs ze liwweren.

Dës Neiegkeet fällt zesumme mam Microsoft sengem Upëff vum Event den 21. September, wou Updates fir Surface Geräter a Windows Copilot erwaart ginn annoncéiert ze ginn. Et bleift ze gesinn ob dës AI-powered Live Wallpaper Feature an de kommende Produkter abegraff gëtt oder spéider duerch zukünfteg Updates bäigefüügt gëtt.

Quellen: Windows Neist