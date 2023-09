Windows 10 Kumulativ Updates verëffentlecht fir Sécherheetsprobleemer ze adresséieren

Microsoft huet viru kuerzem zwee kumulative Updates lancéiert, KB5030211 an KB5030214, fir verschidde Versioune vu Windows 10 dorënner 22H2, 21H2, an 1809. Dës Updates sinn essentiell fir existent Probleemer am Betribssystem ze fixéieren an sinn Deel vun der September 2023 Patch Tuesday Release.

Fir sécherzestellen datt dës Updates nahtlos installéiert sinn, huet Microsoft se fir automatesch Installatioun zur Verfügung gestallt. Wéi och ëmmer, d'Benotzer kënnen d'Aktualiséierungen och manuell installéieren andeems Dir op d'Windows Update Sektioun an Astellungen zougitt an 'Check for Updates' auswielen.

De September KB5030211 Update stellt e puer Notabele Feature vir. Als éischt enthält et eng nei Windows Backup App déi d'Benotzer erlaabt hir Apps an Dateien effektiv ze verwalten, déi d'Fäegkeet ubitt se zu enger spéider Zäit ze recuperéieren. Zousätzlech verbessert dësen Update d'Positiounserkennungsfäegkeete vu Windows 10, déi Benotzer méi genee Wieder, Neiegkeeten a Verkéiersinformatioun ubidden.

Ausserdeem huet Microsoft Notifikatiounsbadging fir Microsoft Konten am Startmenü agefouert, wat et méi einfach mécht Notifikatiounen ze gesinn an ze verwalten. Dësen Update adresséiert och Themen am Zesummenhang mat Dagesliichtzäitännerungen an Israel a fixéiert Probleemer mat der Sichbox.

Eng bedeitend Fix an dëse kumulative Updates ass mam Group Policy Service verbonnen. Virdru war de Service fir 30 Sekonnen bis de Reseau verfügbar ass, wat Verspéidungen an der Politikveraarbechtung verursaacht. Mat der leschter Aktualiséierung ass dëst Thema geléist ginn, fir eng korrekt Politikveraarbechtung ouni onnéideg Verspéidungen ze garantéieren.

Zousätzlech gëtt et e Fix fir Astellungssynchroniséierungsproblemer. Virdrun, och wann de Knäppche fir d'Synchroniséierung vun Astellungen op der Windows Backup Säit an der Astellungsapp ageschalt war, wieren d'Astellungen net richteg synchroniséiert. Déi lescht Update korrigéiert dëst Thema, verbessert d'Gesamt Benotzererfarung.

Zesummegefaasst, déi kierzlech verëffentlecht Windows 10 kumulative Updates, KB5030211 a KB5030214, bréngen e puer nei Fonctiounen a wichteg Fixer am Betribssystem. Dës Aktualiséierungen adresséieren Sécherheetsschwieregkeeten a verbesseren d'Gesamtleeschtung vu Windows 10. Et gëtt recommandéiert datt d'Benotzer dës Updates installéiere fir datt hir Systemer sécher an optimiséiert bleiwen.

Quellen:

- Microsoft

- Windows Update Astellungen