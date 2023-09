En Owend bei Rossi's: A Taste of Italy am Seasons Restaurant

De luxuriéise Seasons Restaurant am InterContinental Hotel zu Ballsbridge, Dublin 4 bitt dëse Mount eng markant italienesch Iesserfahrung. Exekutiv Chef Alberto Rossi, aus Italien, bréngt seng Expertise a Léift fir italienesch Kichen op de Menü. Membere vum The Irish Times Food & Drink Club hunn d'exklusiv Geleeënheet fir en Event mam Numm "An Evening at Rossi's" den 21. September um 6:30 deelzehuelen.

D'Evenement gëtt e fënnef-Cours Degustatioun Menü inspiréiert vun regionalen italienesche Platen. Gäscht genéisst eng Antipasti Auswiel servéiert Famill-Stil, gefollegt vun Primi, Haaptplat, an Dessert, mat Choixën sinn op all Cours. Nieft dem exquisite Iessen gëtt e Begréissungsdrink, Wäinpaart an en Dessert Cocktail zerwéiert. De Chef Rossi selwer wäert all Plat virstellen a seng Geschicht a Kontext diskutéieren.

D'Evenement ass sécher populär, sou datt d'Tickete limitéiert sinn. Déi, déi interesséiert sinn, kënnen hir Plaz reservéieren andeems Dir op de Link dréckt. Dëst versprécht en onvergiesslechen Owend vun der authentescher italienescher Kichen ze ginn, nach méi speziell gemaach vum Chef Rossi sengem perséinlechen Touch.

Gewënner Präisser fir Iessen & Drénk Club Memberen

Abonnente vum The Irish Times Food & Drink Club hunn d'Chance zwee onheemlech Präisser dëse Mount zu Co Wicklow ze gewannen. Den éischte Präis enthält en 10-Cours Degustatiounsmenü fir zwee am The Strawberry Tree Restaurant am BrookLodge & Macreddin Village zu Aughrim, gefollegt vun enger Iwwernuechtung. Den zweete Präis bitt eng Iwwernuechtung fir zwee an der Sally Gap Bar & Brasserie am fënnef-Stäre Powerscourt Hotel Resort & Spa, komplett mat engem dräi-Cours Iessen a Kaffi. Interesséiert Individuen kënnen d'Concourse matmaachen andeems Dir op déi geliwwert Links klickt.

Gratulatioun un den Edel Troy, Gewënner vun enger Iwwernuechtung fir zwee am The Eccles Hotel & Spa zu Glengarriff, Co Cork, an dem Gerry Murphy, Gewënner vum Iessen fir véier am Neighborhood Restaurant zu Naas, Co Kildare. Dës glécklech Gewënner wäerten ouni Zweifel eenzegaarteg an erfreelech Iesserfahrungen an dëse renomméierten Etablissementer genéissen.

Méi Iessen an Drénken Neiegkeeten

Am Irish Times Magazine vun dësem Weekend deelt de Chef a Restaurateur Sunil Ghai Rezepter aus sengem neie Kachbuch, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. De Magazin weist och en Artikel vum Corinna Hardgrave, déi mengt datt si en neie Michelin-Stär-Kandidat an der Stad Kilkenny entdeckt huet. John Wilson geet op eng Sich no Bordeaux Wäiner op engem Budget ze fannen. Donieft liwweren d'Grainne O'Keefe an d'Lilly Higgins Rezepter fir häerzlech Hierschtgeschir am Magazin.

Fir déi lescht Neiegkeeten an Drénken, Featuren a lecker Rezepter, erënnert Iech un irishtimes.com/food ze besichen. Wann Dir d'Freed vum The Irish Times Food & Drink Club mat Äre Léifsten deele wëllt, da kënne se matmaachen andeems Dir de geliwwert Link befollegt. Bleift mat eis verbonnen op Facebook an Instagram fir Updates a mëndlech Iessensfotografie.

Quellen:

- Den Irish Times Food & Drink Club

- irishtimes.com/food