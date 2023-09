Upgrade Äert Gefier mam AUTO-VOX CS-2 Wireless Reversing Camera Kit

By

Wann Dir eng zouverlässeg an einfach z'installéieren Réckkamera fir Äert Gefier braucht, kuckt net méi wäit wéi den AUTO-VOX CS-2. Dëse drahtlose Backup-Kamera-System ass entwéckelt fir e Live Videofeed vun enger hënneschter Kamera direkt op en In-Dash-Monitor ze liwweren, wat et méi einfach mécht fir Äert Gefier a knappe Plazen ze manoeuvréieren an Accidenter ze vermeiden.

Den AUTO-VOX CS-2 huet verschidde Schlësselfeatures, déi et vun aneren Optiounen um Maart ënnerscheeden. Als éischt bitt et e drahtlose Iwwerdroungsbereich vu bis zu 33 Féiss, wat e stabilen an onënnerbrach Videofeed garantéiert. D'Kamera selwer ass IP68 waasserdicht a staubdicht, sou datt se gëeegent ass fir a verschiddene Wiederkonditiounen ze benotzen. Ausserdeem benotzt den 4.3 ″ LCD Monitor digital Signaltechnologie, garantéiert eng kloer a konsequent Bildiwwerdroung.

Ee vun de Standout Feature vum CS-2 ass seng justierbar Parking Richtlinnen, déi direkt um Monitor ugewise ginn. Dës Richtlinnen hëllefen Iech d'Distanz an d'Positionéierung präzis ze bewäerten beim Parken, reduzéieren de Risiko vu Kollisiounen. Zousätzlech bitt d'Kamera e breet Gesiichtswénkel vun 110 °, fir datt Dir eng ëmfaassend Vue hutt op wat hannert Ärem Gefier ass. Och a wéineg Liichtbedéngungen exceléiert den CS-2, dank senger Nuetsvisiounskapazitéit.

D'Installatioun vum AUTO-VOX CS-2 ass e Wand, ouni Kabel tëscht der Kamera an dem Monitor erfuerderlech. Montéiert d'Kamera einfach op Ärer hënneschter Nummerplack oder eng aner gëeegent Plaz, a befestegt de Monitor op Ärem Dashboard oder Windschutz mat der abegraff Saugbecher. Egal ob Dir e Sedan, SUV, Camion oder RV fuert, de CS-2 ass eng versatile a praktesch Optioun fir Äert Gefier mat enger Rückkehrkamera ze upgrade.

Fir de Giveaway anzegoen an eng Chance ze hunn en AUTO-VOX CS-2 ze gewannen, maacht einfach iwwer de RafflePress Widget hei drënner. Notéiert w.e.g. datt dës Giveaway exklusiv fir Awunner vu Groussbritannien ass. Vill Gléck!

Definitiounen:

- Reversing Kamera: Eng Kamera op engem Gefier installéiert, déi eng kloer Vue op d'Géigend hannert dem Gefier bitt, hëlleft de Chauffer beim Réck oder Parken.

- IP68: En internationale Standard deen den Niveau vum Schutz géint Stëbs a Waasserintrëtt ugeet.

Quell: Mighty Gadget (keng URL)