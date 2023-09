Los Angeles Metro Digital Billboards Gesiicht Oppositioun iwwer Verkéier Sécherheet Bedenken

By

Los Angeles Metro dréckt no vir mat engem Plang fir 49 digital duebel-faced Billboards z'installéieren, wat d'total Zuel vun digitale Plakaten uechter d'Stad op 86 bréngt. Metro erwaart datt de Plang, genannt Transportation Communication Network (TCN), $ 1 Milliard an Akommes iwwer 30 Joer. Wärend e puer lokal Handelskummeren de Plang ënnerstëtzen, sinn Aktivisten a Gemeinschaftsgruppen besuergt iwwer den Impakt op d'visuellt Ëmfeld an d'Verkéierssécherheet.

D'Propositioun gëtt vun der Los Angeles City Planning Commission de 14. September héieren, ier se an de Gemengerot geet. D'Plakatplacke géifen duerch d'Stad verbreet ginn, mat de meeschte konfrontéiert Autobunnen an anerer géint Gemeinschaften. D'Strukturen wäerten an der Héicht vun 30 bis 95 Féiss variéieren, mat der Majoritéit 30 Féiss grouss.

Metro argumentéiert datt de Projet ëffentlech Virdeeler wäert hunn, dorënner d'Reservatioun vun Zäit fir Noutmessage. Wéi och ëmmer, Studien duerchgefouert vun Institutiounen wéi d'Universitéit vun Alabama zu Birmingham an de Federal Bureau of Transportation Statistics hunn gewisen datt digital Affichagebiller d'Accidentraten erhéijen an d'Chauffeuren oflenken. D'Präsenz vun digitale Billboards a Florida an Alabama erhéicht Crashraten ëm 25% respektiv 29%.

Aner Stied vu Südkalifornien, dorënner La Mesa, hunn och digital Billboard Propositioune berücksichtegt awer refuséiert se wéinst Bedenken iwwer Chauffer Oflenkung. Metro d'Sécherheet Virsiichtsmoossnamen vun Affichen Biller erlaben all aacht Sekonnen ze änneren sinn als mëttelméisseg am Verglach zu anere Stied a Staaten gesinn, wou Biller änneren all véier bis zéng Sekonnen.

Géigner plädéieren, datt digital Affichen wäert zu urban Blight bäidroen, Chauffeuren oflenken, an Impakt Chauffer Sécherheet. Si fuerderen de Gemengerot géint de Projet ofzestëmmen.

Wärend e puer Geschäftsleit d'Digital Billboard Propositioun ënnerstëtzen, huelen Gemeinschaftsgruppen, Quartiersrot, an Aktivisten Stand dergéint. Si gleewen datt d'Recetten, déi aus digitale Plakaten generéiert ginn, net méi grouss sinn wéi déi negativ Konsequenze fir d'visuell Ëmfeld an d'Verkéierssécherheet vun der Stad.

