Wi-Fi 7: Déi nächst Generatioun vun Wireless Technologie

Mat der ëmmer evoluéierender Welt vun der Technologie ass den nächste Fortschrëtt an der drahtloser Konnektivitéit just ronderëm den Eck. Aféierung Wi-Fi 7, och bekannt als IEEE 802.11be, den neie Standard dee festgeluecht ass fir d'Grenze vu Geschwindegkeet, Effizienz a Verbindungszouverlässegkeet nei ze definéieren.

Wi-Fi 7 ass net nëmmen e weideren inkrementelle Schrëtt am Wireless-Tech; et versprécht drastesch Verbesserungen iwwer seng Virgänger. Et gëtt erwaart Geschwindegkeete bis zu 46,120 Mbps ze bidden, wat iwwer véier Mol méi séier ass wéi Wi-Fi 6 an 6E. Dëse bedeitende Geschwindegkeetsboost erlaabt qualitativ héichwäerteg Videostreaming, nahtlos Cloud Gaming, a robust Ënnerstëtzung fir augmentéiert a virtuell Realitéit Uwendungen.

Zousätzlech zu der Geschwindegkeet ass Wi-Fi 7 entwéckelt mat fortgeschratten Features fir d'Latenz ze bekämpfen, d'Kapazitéit ze stäerken an d'Stabilitéit an d'Effizienz ze verbesseren. Et ënnerstëtzt méi breet Kanäl, mat Kanäl bis zu 320 MHz breet, bitt méi Bandbreedung fir méi séier Dateniwwerdroung. Et féiert och eng nei Kodéierungsmethod genannt 4K-QAM, déi d'Kodéierung vun 12 Bits vun Daten pro Symbol iwwer de Radiolink geschéckt erlaabt, am Verglach zu 10 Bits am Wi-Fi 6. Dës Verbesserung eleng dréit zu enger 1.2x Geschwindegkeetsverbesserung bäi. .

Eng vun de bedeitende Verbesserungen am Wi-Fi 7 ass d'Aféierung vu Multi-Link Operatioun (MLO), wat et erlaabt Apparater e puer Kanäl gläichzäiteg ze lafen, och iwwer verschidde Frequenzbands. Dëst bedeit besser Geschwindegkeet, méi niddereg Latenz a verbessert Zouverlässegkeet am Verglach mat eelere Wi-Fi Standards, déi manuell tëscht Bands ee gläichzäiteg musse wiesselen.

Wi-Fi 7 adresséiert och allgemeng Probleemer wéi Stau an Interferenz, wat et besonnesch gutt mécht fir grouss Plazen oder Entreprisen mat enger dichter Arrangement vun Apparater. Et zielt fir schlëmmste Fall Latenzleistung ze reduzéieren, eng méi glat Erfahrung fir usprochsvoll Uwendungen wéi augmentéiert a virtuell Realitéit ze bidden.

Wärend Wi-Fi 7 nach net komplett ugeholl gëtt, sinn e puer Apparater schonn um Maart, déi en Abléck an d'Zukunft vun der drahtlose Technologie bidden. Den Debut vun enger breet Palette vu Wi-Fi 7 Router, Telefonen a Laptops gëtt erwaart bis Enn 2023 oder fréi 2024. Wéi och ëmmer, déi an Natiounen, déi nach 6 GHz Netzwierkgeräter guttgeheescht hunn, musse méi laang waarden.

Quellen: IEEE, Hackaday