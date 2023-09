Neie Badge System an NBA 2K24 Kritt Réckschlag vu Gameren

De kierzlech verëffentlechte NBA 2K24 huet en neie Badge System am MyCareer Modus agefouert, an et kritt net e waarme Empfang vu Spiller. Virdrun haten d'Spiller d'Fäegkeet fir ze wielen op wéi engem Badge fir ze schaffen a lues a lues op méi héije Niveauen ze verbesseren. Wéi och ëmmer, dëst Joer hëlt d'Spill dës Fräiheet ewech a verlaangt datt Spiller an all Aspekter vum Spill exceléieren. Versoen dat ze maachen resultéiert zu Badge Regressioun, wou Badges tatsächlech an Effektivitéit erofgoen.

De populäre NBA 2K Streamer Chris Smoove huet seng Frustratioun mam neie System an engem YouTube Video ausgedréckt, a vergläicht et mat enger Aarbecht wou d'Spiller sech an spezifesch Aufgaben gezwongen fillen. Hien kritiséiert de Mangel u Spiller Agentur an de Wonsch vum Spill de Fortschrëtt zréckzesetzen. Dem Smoove seng Gefiller widderhuelen déi vu villen anere Spiller, déi mengen datt den neie Badgesystem kontraproduktiv ass an de Genoss vum Spill ewechhëlt.

An NBA 2K verbréngen d'Spiller dacks richteg Welt Suen op In-Game Währung, bekannt als VC, fir d'Erscheinung vun hirem Spiller ze verbesseren an Fäegkeet Upgrades ze kafen. Wéi och ëmmer, mam neie Badge System gëtt et manner verlockend fir real Suen an dësen Upgrades ze investéieren. De System forcéiert d'Spiller e gutt ofgerënnt Spill ze prioritär anstatt no hirem léiwen Stil ze spillen. Dës Ännerung gëtt net vun Casual Spiller geschätzt, déi elo op aner Spillmodi gravitéiere kënnen, wéi MyTeam.

Fans vun NBA 2K sinn hoffentlech datt d'Entwéckler dës Themen adresséieren an e Patch verëffentlechen fir d'Problemer mam neie Badge System ze korrigéieren. De MyCareer Modus ass typesch de populärste Modus am Spill, an den aktuelle System verursaacht Frustratioun tëscht de Spiller. Wéi d'Spill evoluéiert an d'Aktualiséierunge gerullt ginn, bleift et ze gesinn wéi d'Entwéckler op de Feedback reagéieren an Verbesserunge maachen fir d'Spillerfahrung ze verbesseren.

