Apple Aktie stellt technesch Erausfuerderungen Amt Market Turbulence

Apple (AAPL) huet e wesentleche Réckgang vu sengem Aktiepräis erlieft, iwwer 6% an de leschten zwee Deeg verluer, wat de gréisste konsekutiv Rutsch an 10 Méint markéiert. Dëst huet zënter e Méindeg zu engem Verloscht vun ongeféier $ 200 Milliarde u Maartkapitaliséierung gefouert. De Réckgang vum Aktiepräis fällt zesumme mat Berichter vu chinesesche Beamten, déi d'Regierungsbeamten opfuerderen opzehalen Apple Telefonen ze benotzen. Wéi och ëmmer, den aktuellen Thema mat Apple ass net mat senge Produkter oder Servicer verbonnen, mee éischter seng Aktiediagramm.

Virun engem Mount huet Apple Aktie en All-Time High erreecht, deen duerch e schaarfen Ofsenkung gefollegt gouf, sou wéi et nach ni virdru gesi war. Historesch Trends suggeréieren datt d'Schwächheet am Apple Aktien op d'mannst e Mount bestoe kann. Och wann d'Aktie e Rallye an der leschter Halschent vum August erlieft huet, huet de kierzleche Réckgang déi meescht vun dëse Gewënn geläscht, sou datt d'Aktie no bei Multi-Mount Déiften hannerlooss huet.

Analysten hunn en negativen Ausbléck op Apple Aktie ausgedréckt, besonnesch virum iPhone 15 Start Event. Et gouf beobachtet datt Apple Aktie typesch virun esou Eventer rallyt, awer duerno e Verkaf erlieft. Historesch Donnéeën iwwer véier Joerzéngte weisen datt September tendéiert en Erausfuerderung Mount fir Apple Aktie ze sinn, an an 10 vun de leschten 12 Joer huet d'Aktie negativ Rendementer no der iPhone Start geliwwert.

Trotz dem allgemenge Réckgangstrend ass et derwäert ze notéieren datt den Oktober historesch e staarke Mount fir Apple Aktie war. Allerdéngs huet dëst Joer vun deem Muster ofwäichen. Zousätzlech huet Apple säi defensivt Verhalen um Maart zu Investisseuren bäigedroen. Wärend d'Aktie dëst Joer eng respektabel 35% Erhéijung gesinn huet, blénkt et am Verglach zu de Rendementer vun aneren Techfirmen wéi Nvidia (210%) a Meta Plattformen (150%).

Apple steet elo virun dräi opfolgende Véierel vum erofgaange Joer-iwwer-Joer Akommeswuesstem. Dëst huet Analysten dozou gefouert Vergläicher mat IBM ze zéien, en aneren Tech Ris deen e Réckgang am Aktiepräis erlieft huet no enger Period vun ähnlecher finanzieller Leeschtung. De Schlëssel Takeaway ass datt Apple sech op Akommeswuesstum fokusséiere muss fir de Wäert vun hirem Aktie als Wuesstumsfirma ze halen.

Viraussiichtlech proposéiert de JPMorgan datt wann déi aktuell Trends weidergoen, Investisseuren Apple Aktie no dem iPhone Event verkafen an hir Investitiounen op Firmen wéi Meta, Microsoft an Nvidia redirectéieren, déi als Top Picks vun JPMorgan Analysten ugesi ginn.

Quellen: Yahoo Finance