Den Apple Watch Ultra: Fir wien ass et wierklech?

D'Apple Watch Ultra gouf als Smartwatch fir Abenteuer vermaart, awer no engem Joer benotzt, ass et nach ëmmer onkloer wien säi richtege Publikum ass. Wärend den Ultra Features wéi en Titan Fall, Waasserresistenz, an Tauchfäegkeeten huet, fällt et kuerz als Garmin Konkurrent wann et ëm Wandersécherheet an technesch Benotzungsfäll kënnt. Amplaz si seng Fitnessfeatures méi gëeegent fir Deelzäit Abenteuer a Weekend Krieger.

Wéi och ëmmer, et schéngt datt déi, déi dës Beschreiwung passen, net un den Ultra interesséiert sinn. Anekdotesch Beweiser hindeit datt technesch erfuerene Leit, déi frustréiert sinn mam Mangel u Smart Features op Garmin oder aner Multisportuhren, méi wahrscheinlech den Ultra betruechten. Awer wéi vill vun dëse Leit sinn et wierklech? An engem lokale Runclub hunn d'Majoritéit vun de Memberen Garmins oder regelméisseg Apple Watches gedroen, a wa se gefrot goufen, hu se gesot datt se net de Besoin fir den Ultra fillen.

Also, wa mir d'Iddi verwerfen datt den Ultra fir Abenteuer ass, fir wien ass et? Et kann un Tech Nerds appelléieren, déi méi Deeg Batterieliewen wëllen, awer och dat schéngt zweifelhaft ze sinn. Vill Apple Watch Benotzer, déi sech iwwer d'Batteriedauer beschwéieren, sinn guer net un wearable Geräter interesséiert. Tatsächlech léiwer se d'Einfachheet vun engem Fitness Tracker oder si zefridden mat hirem Garmin oder Fitbit.

Ausserhalb vum Fitness ass den Ultra seng definéiertst Charakteristik seng Batterieliewen. Wéi och ëmmer, wann Dir eng Laderoutine entwéckelt, gëtt de Bedierfnes fir Multiday Batterie Liewen manner néideg. Um Enn kann den Ultra un déi éischt Adoptanten appelléieren, déi seng exklusiv Fitness- an Outdoorfeatures schätzen. Wéi och ëmmer, mat watchOS 9, déi vill vun dëse Funktiounen op déi regulär Apple Watch Modeller bréngt, gëtt et méi schwéier den Ultra säin Premium Präis Tag ze justifiéieren.

Insgesamt ass den Ultra eng super Smartwatch, awer et huet vläicht säi richtege Publikum nach net fonnt. Seng Fonctiounen këmmere sech un den Abenteuer, awer et schéngt datt d'Majoritéit vun de potenzielle Keefer entweder dës Funktiounen net brauchen oder méi zefridden mat aneren Apparater um Maart sinn.

Quellen:

- Victoria Song, The Verge